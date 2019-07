Malezya Başbakanı Mahathir Ankara'da

Yurt dışına yatırım yapan Malezya fonlarının Türkiye'ye olan ilgisinin canlı tutulmasını ve Malezyalı firmaların ülkemize yatırımlarının artarak devam etmesini arzu ediyoruz. Görüşmelerimizde savunma sanayii alanında iş birliğimizi geliştirmeyi öncelikli hedeflerimizden biri olarak belirledik. Sayın Mahathir, ziyareti vesilesiyle firmalarımızın imkanlarını yerinde görme fırsatını da değerlendiriyor. Malezya'nın önemli birikim sahibi olduğu otomotiv alanında birlikte neler yapabileceğimizi inceleme konusunda da mutabık kaldık. Siyasi ve ticari iş birliğimizin yanı sıra beşeri temasları güçlendirmek amacıyla kültür, sanat, turizm ve eğitim alanlarında atılabilecek adımları da önemsiyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye ile Malezya arasındaki iş birliğinin her alanda ilerlediğine hep birlikte şahit olacağız."

- "Ümmet olma bilincinin gereği"

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Malezyalı bir gazetecinin, "Özellikle birçok ülkenin örnek aldığı Müslüman liderler olarak, Türkiye ve Malezya'nın birlikte çalışarak İslam dünyasına bir liderlik yapması söz konusu olacak mıdır?" sorusuna, "Özellikle İslam dünyasının birliği, beraberliği bizim için her konuda çok önemlidir. Gerek Pakistan gerek Malezya ve Türkiye olarak yapılacak bu üçlü dayanışma zaten bir ümmet olma bilincinin bir gereğidir. Ümmet olma bilincinin bir gereği olarak her alanda, her sahada dışişleri bakanlarımız ön hazırlıkları yapmak suretiyle daha sonra da liderler bir araya gelerek atılması gereken bu adımları neyse şüphesiz atacağız." yanıtını verdi.

Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın tahliyesi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, bazı Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatına yönelik değerlendirmesi sorulan Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Sayın Putin daha önceden bu müjdeyi bize vermişti, bugün de kaldırıldı. İnşallah artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da aynı şekilde Rusya'ya ziyaretlerini yapabilecek, burada herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Uzun zamandır aramızdaki diyaloğun, bu tür konulardaki sıcak ilişkilerin bir neticesidir. Şu andan itibaren bu konuda adım atılmıştır.