Malezya kaçak getirilen 7 bin 420 ton plastik atığı daha iade edecek

Malezya, yurt dışından kaçak yollarla ülkeye getirildiği tespit edilen plastik atıkları iade etmeyi sürdürüyor.

Ülkenin Penang eyaletine bağlı Çevre Komitesi Başkanı Phee Boon Poh, eyalet genelinde çeşitli ülkelerden yasa dışı geri dönüşüm fabrikaları tarafından ithal edilen toplam 7 bin 420 ton 265 konteyner dolusu plastik atığı iade edeceklerini açıkladı.

Plastik atıkların çoğunlukla Belçika, Fransa, Almanya ve Kanada gibi ülkelerden geldiğini belirten Phee, "Ülkelerdeki ilgili şirketlerle konuşup tarih belirledikten sonra atıkları geri yollayacağız." dedi.

Phee, söz konusu atıkları ithal eden kaçak geri dönüşüm fabrikalarına da konteyner başı 1000 Malezya ringgiti (1401 TL) para cezası kestiklerini vurguladı.

Bu yılın başında el konulan plastik atıklar, yaklaşık 6 aydır eyalet yönetimine ait bir limanda bekletiliyor.

Malezya'nın Enerji, Teknoloji, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Yeo Yee Bin, geçen ay 8 farklı ülkeden Malezya'ya kaçak getirilen plastik atıkların geri gönderilmesine nezaret etmişti. Bakan Yeo, 3 bin metrik ton ağırlığındaki yaklaşık 60 konteyner kaçak plastik atığın geri gönderilme sürecinin de sürdüğünü belirtmişti.

Dünyanın en fazla plastik atık ithal eden ülkelerinden Malezya, bir süredir ülkeye kaçak yollarla plastik atık getirilmesini ve bu atıkları yakarak imha eden yasa dışı geri dönüşüm fabrikalarını durdurmaya çalışıyor.

Bu kapsamda hükümet, en son 29 Nisan'da İspanya'dan kaçak getirilen 5 konteyner atığı geri yollamıştı.

