Doğum gününde büyük şok! 'Unutulmaz olsun istiyorum' dedi, bakın başına ne geldi

Doğum gününde büyük şok! 'Unutulmaz olsun istiyorum' dedi, bakın başına ne geldi

Çok sayıda üniversite öğrencisinin de yer aldığı program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra UDEF'in faaliyetlerini tanıtan kısa bir sunum yapıldı.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması yapıldı.

Ardından katılımcılar, IIFSO Genel Sekreteri Yalman'ın yönetimindeki panelde konuşmalarını yaptı.

Uluslararası İslam Üniversitesi Rektörü Dzulkifli, görev yaptığı üniversitenin sadece Malaylara ve Müslümanlara değil, tüm insanlığa hitap ettiğini belirterek üniversitenin birinci hedefinin öğrencilere kültürel miras bırakmak olduğunu söyledi.

Büyükelçi Kavakcı, küresel düzenin insanlığa getirdiği felaketlere değindiği konuşmasında, "Şimdiye kadar bu düzene karşı çıkan iki lider gördüm. Birisi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğeri de Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed." şeklinde konuştu.

Üniversite öğrencilerine 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin de bilgi veren Kavakcı, o gün Türk milletinin darbeye karşı cesurca direnerek dünyada eşi benzeri bulunmaz bir örnek sergilediğini belirtti.

Milletvekili Kadak da Türkiye ve Asya kıtasının en genç milletvekili olarak siyasi kariyerindeki tecrübeleri öğrencilere aktardı. Kadak, bu tecrübelerini Malezya'da paylaşmaktan çok memnun olduğunu dile getirdi.