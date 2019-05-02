Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması yapıldı.
Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinin konferans salonunda düzenlenen etkinliğe AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, UDEF Genel Başkan Yardımcısı Orhan Pekçetin, Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Zekeriya Akçam, üniversitenin rektörü Dzulkifli Abdul Rezak ve Uluslararası İslam Öğrenci Organizasyonları Federasyonu (IIFSO) Genel Sekreteri Enes Yalman katıldı.
Çok sayıda üniversite öğrencisinin de yer aldığı program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra UDEF'in faaliyetlerini tanıtan kısa bir sunum yapıldı.
Katılımcıların konuşmalarından önce Türkiye'de öğrenim gören Malezyalı öğrenci Faiz Ali, salondaki öğrencilerle Türkiye'ye dair gözlemlerini paylaştı ve Türkiye'de okumuş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ardından katılımcılar, IIFSO Genel Sekreteri Yalman'ın yönetimindeki panelde konuşmalarını yaptı.
Uluslararası İslam Üniversitesi Rektörü Dzulkifli, görev yaptığı üniversitenin sadece Malaylara ve Müslümanlara değil, tüm insanlığa hitap ettiğini belirterek üniversitenin birinci hedefinin öğrencilere kültürel miras bırakmak olduğunu söyledi.
Büyükelçi Kavakcı, küresel düzenin insanlığa getirdiği felaketlere değindiği konuşmasında, "Şimdiye kadar bu düzene karşı çıkan iki lider gördüm. Birisi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğeri de Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed." şeklinde konuştu.
Üniversite öğrencilerine 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin de bilgi veren Kavakcı, o gün Türk milletinin darbeye karşı cesurca direnerek dünyada eşi benzeri bulunmaz bir örnek sergilediğini belirtti.
Milletvekili Kadak da Türkiye ve Asya kıtasının en genç milletvekili olarak siyasi kariyerindeki tecrübeleri öğrencilere aktardı. Kadak, bu tecrübelerini Malezya'da paylaşmaktan çok memnun olduğunu dile getirdi.
Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Akçam da görev yaptığı kuruluşun dünya genelinde sürdürdüğü faaliyetleri anlattı.
Konuşmaların ardından UDEF'in faaliyetlerine dair bilgi veren Başkan Yardımcısı Pekçetin, UDEF'in 15 seneden şimdiye kadar oldukça genişleyerek tüm dünyaya yayıldığının altını çizdi.
Pekçetin, UDEF'in 61 ülkede faaliyet gösterdiğini vurgulayarak "UDEF aynı zamanda, Türkiye’nin 75 şehrinde 65 dernek ve gönüllülerimizin katılımı ile büyük bir sivil toplum hareketidir." ifadesini kullandı.
Etkinlik, katılımcılara hediye takdimleriyle son buldu.
"Doğu'dan Batı'ya Adil Bir Dünyaya" sloganıyla bu yıl 12'ncisi düzenlenen ve 51 ülke 91 şehri kapsayan etkinlik, uluslararası öğrencileri kültürel etkinliklerde buluşturuyor.
AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması'nın kapanış töreni, cumartesi günü İstanbul'da yapılacak.
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