Malezya'da devlet fonundan muhalefet partisine rüşvet verildiği iddiası

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak döneminde hükümete destek sağlaması için muhalefetteki Malezya İslam Partisine (PAS) Kamu Kalkınma Fonu'ndan (1MDB) 90 milyon Malezya ringgiti (22 milyon dolar) rüşvet verildiği iddiaları kapsamında polis, bazı PAS yetkililerine ait para ve özel mülklere el koydu.

Malezya basınında çıkan haberleri doğrulayan Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) yetkilileri, rüşvet soruşturması kapsamında şimdiye kadar yapılan operasyonlarda, rüşvet paralarıyla alındığı tespit edilen 3 arabanın yanı sıra 2 milyon Malezya ringgiti (491 bin dolar) değerindeki bir dükkan ve banka hesabında tutulan 2,3 milyon Malezya ringgitine el konulduğunu açıkladı.

Yetkililer, üst düzey PAS üyesi 2 kişinin de bugün mahkemeye çağrılacağını bildirdi.

- Sarawak Report'a da 340 bin dolar rüşvet verilmiş

Öte yandan PAS lideri Abdul Hadi Awang'ın, 1MDB yolsuzluğu ortaya çıkaran The Sarawak Report internet sitesinin sahibi Clare Rewcastle Brown'a, aralarındaki mahkeme sürecini anlaşarak çözmek için 1,4 milyon Malezya ringgiti (340 bin dolar) ödeme yaptığına dair iddialar doğrulandı.