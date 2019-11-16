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Malezya'da iktidar, milletvekilliği ara seçimlerinde ilk kez kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 20:06 | Son Güncelleme

Tanjung Piai kentinde düzenlenen milletvekilliği ara seçiminin galibi muhalefet koalisyonu adına yarışan Wee Jeck Seng oldu - Böylece iktidar koalisyonu, 2018 genel seçimlerinin ardından çeşitli nedenlerle dördüncü kez yapılan milletvekilliği ara seçimlerinde ilk defa koltuk kaybetmiş oldu

Malezya'da iktidar, milletvekilliği ara seçimlerinde ilk kez kaybetti

Malezya'nın Johor eyaletine bağlı Tanjung Piai kentinde düzenlenen milletvekilliği ara seçiminde, iktidardaki Umut İttifakı (PH) koalisyonu mecliste bir sandalye kaybetti.

Koalisyona bağlı Birleşik Malezya Yerli Partisi (PPBM) milletvekili Muhammed Farid Mohd Rafik'in eylülde yaşamını yitirmesi nedeniyle bugün Tanjung Piai genelinde ara seçim yapıldı.

Resmi sonuçlara göre, muhalefet koalisyonu Milli Cephe adına yarışan Malezya Çin Partisi adayı Wee Jeck Seng, 25 bin 466 oy alarak seçimin galibi oldu.

İktidar koalisyonu adına PPBM'den aday olan Karmaine Sardini'nin oy sayısı ise 10 bin 380 olarak açıklandı.

2018 genel seçimlerinin ardından çeşitli nedenlerle dördüncü kez yapılan milletvekilliği ara seçimlerinde ilk defa koltuk kaybeden PH'nin parlamentodaki sandalye sayısı 140'tan 139'a düştü.

Muhalefet koalisyonu BN ise milletvekili sayısını 41'e çıkardı.

Uzmanlar, bu sonuca, ana muhalefet partisi Birleşik Malay Milli Örgütü ve Malezya İslam Partisi arasındaki ittifakın neden olduğunu belirtiyor. Ayrıca, hükümetin ekonomi ve istihdam politikalarının yetersizliğinin halkın tercihlerini etkilemiş olabileceği ifade ediliyor.

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