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Mali merkezli örgüt listede

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 21:57 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı, Cemaat Nusret İslam Vel Muslim'in adlı örgütü, El Kaide ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle "Yabancı Terör Örgütleri" listesine aldığını açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Mali'de faaliyet gösteren Cemaat Nusret İslam Vel Muslimi'n adlı örgütü El Kaide ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle terör listesine aldığını duyurdu.

Bakanlık, Mali merkezli örgüte ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Cemaat Nusret İslam Vel Muslim'in örgütünün "Yabancı Terör Örgütleri" listesine alındığını belirtti.

Açıklamada, örgütle bağlantılı kişilerin ABD'deki mal varlıklarının dondurulduğunu ve bu örgüte mensup kişilerle ilişkiye girilmesinin ve destek verilmesinin "suç" olarak değerlendirileceği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, Cemaat Nusret İslam Vel Muslim'in adlı örgütün kendisini El Kaide'nin Mali kolu olarak tanımladığına işaret edilerek, grubun 2017 yılının Mart ayından bu yana çok sayıda kaçırma ve saldırı eylemlerine karıştığı bilgisi paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD El Kaide Mali

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