Mali merkezli örgüt listede

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Mali'de faaliyet gösteren Cemaat Nusret İslam Vel Muslimi'n adlı örgütü El Kaide ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle terör listesine aldığını duyurdu.
Bakanlık, Mali merkezli örgüte ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Cemaat Nusret İslam Vel Muslim'in örgütünün "Yabancı Terör Örgütleri" listesine alındığını belirtti.
Açıklamada, örgütle bağlantılı kişilerin ABD'deki mal varlıklarının dondurulduğunu ve bu örgüte mensup kişilerle ilişkiye girilmesinin ve destek verilmesinin "suç" olarak değerlendirileceği kaydedildi.
Bakanlık açıklamasında, Cemaat Nusret İslam Vel Muslim'in adlı örgütün kendisini El Kaide'nin Mali kolu olarak tanımladığına işaret edilerek, grubun 2017 yılının Mart ayından bu yana çok sayıda kaçırma ve saldırı eylemlerine karıştığı bilgisi paylaşıldı.
Kırmızı Bülten'le aranan terörist Mehmet Y. Bulgaristan'da yakalandı
İnterpol tarafından aranıyordu! Bursa'da yakalandı
ABD Başkanı Donald Trump'ı çıldırtan kitap! Yazara sosyal medyadan çok sert yüklendi
Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber!
Antalya'da oğlunun böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi, sinir krizi geçirip boğazına jilet dayadı!
Rusya'dan son dakika İdlib açıklaması!
Şanlıurfa'da arkadaşını sevgilisiyle baş başa gören Suriyeli genç dehşet saçtı!
MHP’li vekil: Sarayın önünde çadır kuracağım
Ünlü pornocu birgün kiliseye gitti! Sonrasında yaşananlar inanılmaz!
30 Ağustos resepsiyonunda 'şarbon' testi! Binali Yıldırım: Önce Bakan yesin
Android kullananlar dikkat! Gizlice telefon görüşmelerini kaydeden casus yazılım bulundu
Tehditlerden korkup Loris Karius'u terk etmişti, şimdi o futbolcuyla birlikte
Okuyucu Yorumları 0 yorum