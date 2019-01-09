HABER

MALİ ŞUBE'DEN DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNE 8 İLDE OPERASYON 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 19:08 | Son Güncelleme

-Operasyon anlarının polis ve güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

-Operasyon anlarının polis ve güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenledi. Ekipler, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 şüpheliden 25'ini gözaltına alırken, 8 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine sahte evrakla noterden araç satışı yapıldığı, başkasına ait günlük kiralık evlerin kendi malı gibi göstererek ailelere aylık olarak kiraya verildiği ve sahte evrakla evlerin satışının yapıldığı gibi konulardan son zamanlarda çeşitli ihbarlar gelmeye başladı.

ARALARINDA KAMU GÖREVLİLERİ DE VAR
Polis ekipleri ihbarlar üzerine bir çalışma başlattı. Şebekeyi belirleyen polisler teknik ve fiziki takip başlattı. Ekipler, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 şüphelinin İstanbul merkezli Balıkesir, İzmir, Şanlıurfa, Kocaeli, Burdur, Mersin ve Bolu'da çeşitli olaylara karıştığını tespit etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ekipler şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı. Yapılan operasyonda 25 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'Resmi belgede sahtecilik', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'Kurulan örgüte üye olmak', 'Örgüt adına suç işlemek' ve 'Rüşvet' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi. Gözaltına alınan 25 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan fakat henüz yakalanamayan 8 kişinin de yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

OPERASYON ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Bu arada, Operasyon anlarının polis ve güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Polis ekiplerinin şüphelileri gözaltına almaları, evlerde yapılan aramalar, binadan çıkarmaları görülüyor.

Ek Görüntüler
---------------
-Evlerde yapılan aramalar
-Şüphelilerin gözaltına alınması
-binadan çıkarılmaları

Görüntü Dökümü:
------------------------------
- Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi
- Şüphelilerin görüntüsü
- Genel ve detaylar

09.01.2019 - 07.21 Haber Kodu : 190109012

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Öğrenciler dikkat! İşte eğitime ara verilen illerÖğrenciler dikkat! İşte eğitime ara verilen iller
Batman'da 318 köy ve mezra yolu kar nedeniyle kapalıBatman'da 318 köy ve mezra yolu kar nedeniyle kapalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan dikkat çeken kenevir çıkışı!

Erdoğan'dan dikkat çeken kenevir çıkışı!

Salgında çok sayıda ölü var! Türklere kritik uyarı...

Salgında çok sayıda ölü var! Türklere kritik uyarı...

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Asgari ücretle ilgili önemli gelişme

Asgari ücretle ilgili önemli gelişme

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doktor skandalında genç kadının ifadesi ortaya çıktı

Doktor skandalında genç kadının ifadesi ortaya çıktı

İbrahim Şimşek'e 159 yıl hapis cezası

İbrahim Şimşek'e 159 yıl hapis cezası!

Yarın okullar tatil mi? 10 Ocak Perşembe okullarda kar tatili olan iller

Öğrenciler dikkat! İşte eğitime ara verilen iller

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bu fotoğraflar bugün Türkiye'de çekildi

Bu fotoğraflar bugün Türkiye'de çekildi

Bakan açıkladı! Günlük doğal gaz tüketiminde rekor kırıldı

Bakan açıkladı! Tüm zamanların rekoru kırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.