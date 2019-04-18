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Mali-Türkiye İş Forumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 20:49 | Son Güncelleme

Başkent Bamako'da, Mali-Türkiye İş Forumu ve ikili görüşmeleri yapıldı

Mali'nin başkenti Bamako'da, Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından, Mali-Türkiye İş Forumu ve ikili iş görüşmeleri düzenlendi.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, DEİK/Türkiye-Mali İş Konseyi, pazar potansiyelinin ve projelerin tespiti, ticari ilişkilerin çeşitlendirilmesi, yeni iş ve yatırım imkanlarının oluşturulması amacıyla 16-18 Nisan tarihlerinde Mali'ye yönelik bir özel sektör programı düzenledi.

DEİK Türkiye-Mali İş Konseyi, Mali Ticaret ve Sanayi Odası (CCIM) ve Türkiye'nin Bamako Ticaret Müşavirliği ev sahipliğinde organize edilen Mali-Türkiye İş Forumu'na iki ülkenin önde gelen iş insanları katıldı.

Türkiye'den 13, Mali'den 200'e yakın firma temsilcisinin katıldığı forumda ayrıca, Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Murat Mustafa Onart, Mali Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Youssouf Bathily ve DEİK/Türkiye-Mali İş Konseyi Başkanı Fatih Altunbaş hazır bulundu.

Büyükelçi Onart, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Mali'nin ekonomik ve ticari ilişkilerinin gelişmekte olduğunu ve iki ülke arasında yakın diyalog ve iş birliğinin sürdüğünü söyledi. Türk ürünlerinin ve yatırımlarının Mali'de az tanındığını belirten Onart, forumun Türkiye'nin bilinirliğini artıracağını kaydetti.

DEİK/ Türkiye-Mali İş Konseyi Başkanı Altunbaş da DEİK ve Türkiye-Mali İş Konseyi'nin iki ülkenin iş insanları için uygun yatırım ve ticaret ortamının oluşturulmasına çabaladığını ifade etti.

Türkiye ile Mali arasında 2018 yılının toplam ticaret hacminin 75 milyon dolar olduğunu, bunun 55 milyon dolarının ihracat, 20 milyon dolarının ithalat olduğunu hatırlatan Altunbaş, "İki ülke ticaret hacminin çok daha yüksek seviyelere çıkması için 15 kişilik bir heyet ile Mali'deyiz." dedi.

Mali-Türkiye İş Forumu, 200'den fazla firma temsilcisinin katılımları ile ikili iş görüşmelerinin ardından sona erdi.

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DEİK İş Forumu Mali Türkiye

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