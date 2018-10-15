Mali'de 2 kano battı: 17 ölü

Mali'de nehirde 2 kanonun batması sonucu 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Nijer nehrinde seyreden 48 kişiyi taşıyan 2 kano, Arnassaye ve Bori arasında alabora oldu.

Olayda 17 kişi yaşamını yitirirken 10 kişi kayboldu.

Arama kurtarma çalışmalarında 21 kişi kurtarıldı.

