Mali'de 2 kano battı: 17 ölü

Mali'de nehirde 2 kanonun batması sonucu 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, Nijer nehrinde seyreden 48 kişiyi taşıyan 2 kano, Arnassaye ve Bori arasında alabora oldu.
Olayda 17 kişi yaşamını yitirirken 10 kişi kayboldu.
Arama kurtarma çalışmalarında 21 kişi kurtarıldı.
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