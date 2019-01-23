HABER

Mali'de 20 bin Nijeryalı kız zorla çalıştırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 20:36 | Son Güncelleme

Mali'de 20 bin Nijeryalı kız zorla çalıştırılıyor

Nijerya İnsan Ticareti ile Mücadele Ulusal Ajansı (NAPTIP) Genel Müdürü Julie Okah-Donli, yaklaşık 20 bin Nijeryalı kızın Mali'de elverişsiz koşullarda zorla çalıştırıldığını açıkladı.

Okah-Donli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mali'nin farklı bölgelerinde insan kaçakçılarının elinde zorla tutulan yaklaşık 20 bin Nijeryalı kızın bulunduğunu ve bu kızların kurtarılması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Mali'ye geçen ay gönderilen ekibin, insan kaçakçılığı ile ilgili bir rapor hazırladığını belirten Okah-Donli, "Rapora göre Mali'de zorla çalıştırılan yaklaşık 20 bin Nijeryalı kızın olduğunu tespit ettik." ifadesini kullandı.

Okah-Donli, kızların, Mali'de zorla tutulduğunu ve elverişsiz koşullarda çalıştırıldığını vurguladı.

Mali'de yaklaşık 1 milyon Nijeryalı göçmen yaşarken Nijerya'da ekonomik kriz ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce insan göç etmek zorunda kalıyor.

Ülkedeki birçok insan ise Libya üzerinden Avrupa'ya kaçmak için girişimlerde bulunuyor.

PARTNERHer ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!Her ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!
TEM'de mültecileri taşıyan minibüs devrildiTEM'de mültecileri taşıyan minibüs devrildi
Koyun-keçi vebası rastlanan belde karantinaya alındıKoyun-keçi vebası rastlanan belde karantinaya alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
insan kaçakçılığı Mali

En Çok Okunan Haberler

Ayşen Gruda 74 yaşında hayatını kaybetti

Ayşen Gruda 74 yaşında hayatını kaybetti

Alarma geçildi! Belediye halkı anonslarla uyarıyor

Alarma geçildi! Belediye halkı anonslarla uyarıyor

İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!

İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!

Müjdat Gezen'e müjde! Avukatı duyurdu

Müjdat Gezen'e müjde! Avukatı duyurdu

Ülke şokta! 66 binden fazla memurun işine son verildi

Ülke şokta! 66 binden fazla memurun işine son verildi

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Celal Şengör: Türkiye Afganistan’dır

Celal Şengör: Türkiye Afganistan’dır

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Yolcular hemen 155'i aradı!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de mültecileri taşıyan minibüs devrildi

TEM'de mültecileri taşıyan minibüs devrildi

Koyun-keçi vebası rastlanan belde karantinaya alındı

Koyun-keçi vebası rastlanan belde karantinaya alındı

İstanbul'da gece bekçilerine EYP'li saldırı girişimi

İstanbul'da gece bekçilerine bombalı saldırı!

Annesi gözleri önünde öldürüldü, vuranı mahkemede açıkladı

Annesi gözleri önünde öldürüldü, vuranı mahkemede açıkladı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70’in üzerine çıktı

İstanbullular dikkat! Trafik durdu!

İmamoğlu'na Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu broşürü gösterdi

İmamoğlu'na Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu broşürü gösterdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.