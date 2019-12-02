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Malta Başbakanı Muscat istifa ediyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.12.2019 11:31 | Son Güncelleme

Gazeteci Daphne Caruana Galizia cinayetinin krize neden olduğu Malta’da Başbakan Joseph Muscat edeceğini açıkladı.Malta Başbakanı Joseph Muscat, gazeteci Daphne Caruana Galizia cinayetinin ülkede neden olduğu krizin ardından istifa kararı aldı.

Gazeteci Daphne Caruana Galizia cinayetinin krize neden olduğu Malta’da Başbakan Joseph Muscat edeceğini açıkladı.
Malta Başbakanı Joseph Muscat, gazeteci Daphne Caruana Galizia cinayetinin ülkede neden olduğu krizin ardından istifa kararı aldı. Muscat, gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında önümüzdeki ay istifa edeceğini açıkladı. İktidarda bulunan İşçi Partisi’den 12 Ocak’ta yerine gelecek ismi belirlemesini talep edeceğini dile getiren Muscat, istifa kararını açıkladığı konuşmasında, “Bazı kararlar iyiydi bazıları daha iyi verilebilirdi. Omuzlamam gereken sorumluluk maktulün acısını azaltmıyor” ifadelerini kullandı.
6 yıl önce göreve gelen Muscat, iki seçim kazanmıştı.
Malta’da yolsuzluk haberlerini gündeme taşıyan gazeteci Daphne Caruana Galizia, 2017 yılında aracına konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti. Galizia’nın ölümünün ardından başlayan soruşturma kapsamında polis ekipleri, ülkenin önde gelen iş adamlarından Yorgen Fenech’i cinayetle bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde yatında gözaltına almıştı. Cumartesi günü iş adamı Yorgen Fenech’e cinayete yardakçılık suçlaması yöneltilmişti. Fenech’in Dubai merkezli Panama Belgeleri’nde adı geçen 17 Black adlı gizemli şirketin sahibi olduğu geçen yıl ortaya çıkmıştı. 17 Black’in Muscat’ın eski özel kalemi Keith Schembri ve Turizm Bakanı Konrad Mizzi tarafından kurulan şirketlere gizli ödemeler yaptığı iddia ediliyor.
Öte yandan Salı günü polis tarafından sorgulandığı için görevini askıya aldığını açıklayan Ekonomi Bakanı Chris Cardona Pazar günü göreve geri döndü.

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