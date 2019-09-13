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Maltepe’de kolonlarında çatlak olan bina mühürlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 20:23 | Son Güncelleme

Maltepe’de bir apartman, kolonlarında çatlaklar oluşan bina boşaltıldı.

Maltepe’de kolonlarında çatlak olan bina mühürlendi

Maltepe’de bir apartman, kolonlarında çatlaklar oluşan bina boşaltıldı. Boşaltılan bina belediye ekiplerince mühürlendi.
İddiaya göre, Maltepe İnciler Sokak’ta bir apartmanda oturanlar binadan sesler geldiğini fark etti. Binanın kolonunda çatlak olduğunu fark eden bina sakinleri hemen apartmanı boşaltırken, Maltepe Belediyesi ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Maltepe Belediyesi ekipleri tarafından bina mühürlendi.
Vatandaşlar, binadan sesler geldiğini söyleyerek, “Kolonlarda çatlak vardı. Belediye ekipleri tedbir aldı. Bina boşaltılıyor” dediler.
Öte yandan riskli bina havadan da görüntülendi.

Maltepe’de kolonlarında çatlak olan bina mühürlendi

Maltepe’de kolonlarında çatlak olan bina mühürlendi

Maltepe’de kolonlarında çatlak olan bina mühürlendi

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