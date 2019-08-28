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Maltepe’de otel odasında öldürülen şahsın kimliği ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 11:50 | Son Güncelleme

Maltepe’de lüks otelde öldürülen şahsın kimliğinin Uğur Akkaya olduğu belirlendi.

Maltepe’de lüks otelde öldürülen şahsın kimliğinin Uğur Akkaya olduğu belirlendi. Akkaya’nın vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulduğu öğrenilirken, şahsın cesedi yapılan incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.
Maltepe’de sabah saatlerinde lüks bir otelde işlenen cinayetin detayları ortaya çıkmaya başladı. Olayda hayatını kaybeden kişinin 40 yaşındaki Uğur Akkaya olduğu belirlenirken, şahsın vücudunun birkaç yerine kurşun isabet ettiği öğrenildi. Polisin olay yerinde çalışmasının ardından, şahsın cesedi adli tıp morguna kaldırıldı.

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