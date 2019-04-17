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MALTEPE'DE OY SAYIMI TAMAMLANDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 00:59 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA  Maltepe İlçe Seçim Kurulu'nda bin 89  sandıktaki yeniden oy sayım işlemi tamamlandı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Maltepe İlçe Seçim Kurulu'nda bin 89 sandıktaki yeniden oy sayım işlemi tamamlandı. Birleştirme tutanakların sabah saatlerinde İl Seçim Kurulu'na verileceği öğrenildi.

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