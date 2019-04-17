MALTEPE'DE OY SAYIMI TAMAMLANDI 

Haber-Kamera: Ali Kerem BENG\u0130 \/ \u0130STANBUL DHA \nMaltepe \u0130l\u00e7e Se\u00e7im Kurulu'nda bin 89 sand\u0131ktaki yeniden oy say\u0131m i\u015flemi tamamland\u0131. Birle\u015ftirme tutanaklar\u0131n sabah saatlerinde \u0130l Se\u00e7im Kurulu'na verilece\u011fi \u00f6\u011frenildi.PARTNER \u0130li\u015fkinizin sa\u011fl\u0131ks\u0131z oldu\u011funu g\u00f6steren 8 i\u015faretB\u00f6ylesi g\u00f6r\u00fclmedi! U\u00e7urumun kenar\u0131ndaki ara\u00e7ta uyuyakal\u0131nca...UBER esnaf\u0131ndan Ankara \u00e7\u0131karmas\u0131
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