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Maltepe’de polisin durdurduğu araçtan 11 paket uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 12:37 | Son Güncelleme

Maltepe’de polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçtan 11 pakette 47,29 gram skunk ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 670 lira ele geçirildi.

Maltepe’de polisin durdurduğu araçtan 11 paket uyuşturucu çıktı

Maltepe’de polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçtan 11 pakette 47,29 gram skunk ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 670 lira ele geçirildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Maltepe Girne Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde saat 01.00 sıralarında, polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta bulunan Ufukcan R. (26) ve aracın içerisinde yapılan aramada, 11 adet şeffaf poşet içerisinde daralı ağırlığı 47,29 gram olan skunk, 1 adet cep telefonu ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 670 lira ele geçirildi. Konuyla ilgili adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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