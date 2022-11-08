Malulen emekli maaşı ne zaman yatar, şartları nedir? Malulen emekli maaşı ayın kaçında yatar?

Malulen emekli olabilmek için belirli şartları yerine getirmek gerekir. Bu şartlar sağlandıktan sonra kişi başvuru yaparak erken emekliliğe hak kazanabilir ve malulen emekli olabilir. Öncelikli olarak kişinin malulen emekli olabilmesi için çalışmasına engel olan bir engele ya da hastalığa sahip olması gerekir. Malulen emekli olabilmek için ise şu üç şartı sağlıyor olmak gerekiyor:

Malulen emekli olmak isteyen kişinin en az 10 yıllık sigortalı çalışan olması.

Malulen emeklilik adayı kişinin en az 1800 gün ödenmiş priminin olması.

Kişinin hastalığı ya da engeli dolayısıyla çalışma gücünü en az %60 oranında kaybetmiş olduğunu kanıtlayan ve SGK’nın başvuru sırasında yönlendirmiş olduğu hastaneden alınan rapor.

Bazı durumlarda 10 yıl sigorta şartı zorunlu olmayabiliyor. Ancak hatırlatmak gerekir ki bir malulen emeklilik adayı tüm şartları sağlıyor olsa bile belgelerin onayı tamamen Sosyal Güvenlik Kurumunun başvuruyu değerlendirmesi için oluşturduğu sağlık kuruluna ait. Maluliyet kararı ise tamamen Kurum Sağlık Kuruluna bağlıdır. Ayrıca malullük seviyesine ve kişinin malul sayılacağı meslek grubuna göre talep edilen belgelerin türünün ve sayısının değişebileceğini de unutmamak gerekir.

Malulen emekli maaşı ne zaman yatar?

Malulen emekli bireyler, emekli maaşlarını normal emekliler ile aynı tarihlerde alıyor. Maaş tarihleri ise sahip olunan emeklilik türüne ve emekli kart numarasının son hanesine göre değişiklik gösteriyor.

SSK emeklileri emekli aylıklarını her ayın 17’sinden itibaren almaya başlıyor. Bu hususta sıralama ise şu şekilde oluyor:

Emekli kartı numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 26’sında

Emekli kartı numarasının son hanesi 1 olanlar her ayın 21’inde

Emekli kartı numarasının son hanesi 2 olanlar her ayın 25’inde

Emekli kartı numarasının son hanesi 3 olanlar her ayın 20’sinde

Emekli kartı numarasının son hanesi 4 olanlar her ayın 24’ünde

Emekli kartı numarasının son hanesi 5 olanlar her ayın 19’unda

Emekli kartı numarasının son hanesi 6 olanlar her ayın 23’ünde

Emekli kartı numarasının son hanesi 7 olanlar her ayın 18’inde

Emekli kartı numarasının son hanesi 8 olanlar her ayın 22’sinde

Emekli kartı numarasının son hanesi 9 olanlar her ayın 17’sinde emekli maaşlarını alıyorlar.

BAĞ-KUR emeklileri için ise emekli maaşlarını alma tarihleri:

Emekli kartı numarasının son hanesi 0 veya 2 olanlar her ayın 28’inde

Emekli kartı numarasının son hanesi 1 veya 3 olanlar her ayın 26’sında

Emekli kartı numarasının son hanesi 4, 6 veya 8 olanlar her ayın 27’sinde

Emekli kartı numarasının son hanesi 5, 7 veya 9 olanlar her ayın 25’inde şeklindedir.

Emekli Sandığı için aylık ödeme ise üç ayda bir oluyor. Ödeme günü cumartesiye geldiğinde ödemeler cuma günü, pazar gününe geldiğinde ise pazartesi günü ödenir. Bu doğrultuda, aylıklarını Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım ayında alan birinci grup emeklileri için ödeme zamanı:

Doğum tarihi 00-40 arası olanlar için her ayın ilk gününde

Doğum tarihi 41-46 arası olanlar için her ayın ikinci gününde

Doğum tarihi 47-49 arası olanlar için her ayın üçüncü gününde

Doğum tarihi 50-53 arası olanlar için her ayın dördüncü gününde

Doğum tarihi 54-99 arası olanlar için her ayın beşinci günündedir.

Aylıklarını Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayında alan ikinci grup emeklileri için ödeme zamanı:

Doğum tarihi 00-22 arası olanlar için her ayın birinci gününde

Doğum tarihi 23-28 arası olanlar için her ayın ikinci gününde

Doğum tarihi 29-48 arası olanlar için her ayın üçüncü gününde

Doğum tarihi 49-54 arası olanlar için her ayın dördüncü gününde

Doğum tarihi 55-99 arası olanlar için her ayın beşinci günündedir.

Aylıklarını Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayında alan üçüncü grup emeklileri için ödeme zamanı: