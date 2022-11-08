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Malulen emekli maaşı ne kadar, prim gün sayısı ne kadar olmalı? Malulen emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

08.11.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malullük sebebiyle çalışma hayatını sonlandırmak durumunda kalan kişiler malulen emeklilik maaşı alabilirler. Ancak malulen emeklilik maaşı alabilmek için de emekli maaşında olduğu gibi bazı şartları yerine getirmeleri gerekir. Bu şartları sağlayan kişilerse malullük sebebiyle çalışamadıklarından dolayı malulen emekli maaşı alabilirler. Peki, malulen emekli maaşı alabilmek için prim gününün ne kadar olması gerekiyor, malulen emekli maaşı hesaplaması nasıl yapılır?

Malulen emekli maaşı ne kadar, prim gün sayısı ne kadar olmalı? Malulen emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

Malulen emeklilik, sigorta başlangıcından sonra herhangi bir hastalık ya da engelden ötürü çalışma hayatı olumsuz yönde etkilenen kişilerin emeklilik konusunda sorun yaşamamaları için oluşturulmuştur. Çalışma hayatına geçici ya da kalıcı olarak son vermek durumunda kalanlar malulen emekli maaşı ile ilgili meraka düşebilir. Malulen emekli maaşı hesaplama, malulen emekli kişilerin dikkat etmesi gereken belli değişken faktörlere bağlı bir işlemdir. Belli bir alt sınır bulunan malulen emekli maaşlarının kişiden kişiye değişebileceği muhakkak göz önünde bulundurulmalıdır. Genel bir hesaplama formülü olsa da emekli maaşları faktörlere göre değişkenlik gösterebilir. Malulen emekli maaşı hesaplanırken en çok dikkate alınan şeylerden biri sigortalı çalışmış kişinin ödenmiş prim gün sayısıdır.

Malulen emekli maaşı ne kadar?

2022 malulen emekli maaşı temmuz ayında tüm emekli maaşlarına yapılan zam ile arttı. Bu zamma göre en düşük malulen emekli maaşı 3500 TL civarında seyrederken en yüksek malulen emekli maaşı ise 4600 TL civarında değişiklik gösterir. 2022 malulen emekli maaşı şu şekilde belirlenmiştir:

  • SSK için 3500₺ civarı.
  • BAĞ-KUR için 3500₺ civarı.
  • Emekli Sandığı için 4000-4600₺ arası civardadır.

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En yüksek malulen emekli maaşı ise kişiden kişiye değişiklik göstereceği için bu hususta net bir bilgi vermek mümkün değildir. Bir kişinin malulen emekli maaşı, kişinin ödenen primine kayıp oranına göre değişir. Tüm bunlar kişiden kişiye değişiklik göstereceği için kişilerin malulen emekli maaşları da birbirinden oldukça farklı olacaktır. Malulen emekli olacak kişiler, malulen emeklilik başvurularını yaparken aynı zamanda maaş oranları ile ilgili en net bilgileri de başvuruyu yaptıkları kurumlardan alabilirler. Güncel malulen emeklilik maaşı hesaplama işlemlerini bu bilgiler doğrultusunda sonuca en yakın şekilde yapabilirler.

Malulen emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

Emekli maaşları konusundaki en önemli unsur ödenmiş prim günleridir. Bir kişinin ödenmiş prim günlerinin sayısı arttıkça malulen emekli maaşı da artış gösterecektir. Ödenmiş prim gün sayısının yanı sıra malulen emekli maaşı kişinin esas kazancına, emekli olacağı sigortaya, sigortalılık süresine ve malullük oranına da bağlıdır. Malulen emekli bir kişi, malulen emekli maaşı hesaplama işlemleri için prim gün sayısının 90.000’den az olup olmadığına dikkat etmelidir.

Gün sayısının 90.000’den az olması durumunda ortalama hesap yapabilmek adına 90.000 gün baz alınırken gün sayısının bu sayıdan fazla olması durumunda ise esas toplam gün sayısı değerlendirilerek malulen emekli maaşı hesaplama yapılır. Bunun yanı sıra kişinin malullük oranı düşükse maaşının da buna göre az olacağı, malullük oranı yüksekse maaşının da doğru orantılı bir şekilde artacağı unutulmamalıdır. Malulen emekli maaşı hesaplaması için malul kişinin çalışma gücündeki kayıp oranı, ödenen toplam prim günü sayısıyla çarpılır. Çıkan sonuç da 100 ile çarpılarak çıkan sonuç 60'a bölünür ve bu şekilde ortalama malul emekli maaşı hesaplaması yapılır.


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Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
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