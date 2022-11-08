İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir, kimler işsizlik maaşından yararlanamaz? İşsizlik maaşı almak için hangi şartların sağlanması gerekir?

Kişilere İŞKUR tarafından sunulan işsizlik maaşının alınabilmesi için başvuruların hizmet ahdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde tamamlanması mühimdir. Ayrıca minimum 600 gün prim ödenmesi ve son iş yerinde 120 gün boyunca çalışılmış olması da işsizlik maaşı alınması için karşılanması gereken şartlardandır. Ödediği prim gününe bağlı olarak yeni işsizler 6, 8 veya 10 ay boyunca işsizlik maaşı alabilmektedir. Peki, kimler işsizlik maaşı alabilir, işsizlik maaşı alma şartları nedir?
Belli bir süre boyunca işsizlik maaşı almak için sağlanması gereken şartlar, İŞKUR tarafından belirtilen bazı hususları içermektedir. Kurallar kapsamında ön plana çıkan sigorta prim ödeme günü ve çalışma süresi şartı olarak karşımıza çıkar. Ayrıca birçok yeni işsizin gözden kaçırdığı hususlar arasında işsizlik maaşı başvuru süresi gelmektedir. Kişilerin işsizlik ödeneği almak istedikleri takdirde başvurularını 30 gün içerisinde tamamlamaları mühimdir. Yeni işsizlerin İŞKUR işsizlik maaşı başvurularını tamamlamaları için yol gösterici olan kurallar ise aşağıdaki gibidir:
Gerekli şartlar karşılandığı takdirde hak kazanılan ödeneğin kaç ay boyunca alınacağı da yine prim ödemesine bağlı olarak değişir. "İşsizlik maaşı ne kadar süre alınabilir?" sorusunun cevabı ödenen prim gün sayısına göre 6 ay ila 10 ay arasında değişir. Bu doğrultuda son 3 sene içerisinde ödenen prim günü sayısına göre kaç ay boyunca işsizlik maaşı alınabildiği aşağıdaki gibidir:
4 temel işsizlik maaşı başvuru şartını karşılayan her bir yeni işsiz, İŞKUR tarafından sunulan ödeneği alabilmektedir. Ancak bu ödeneğin evlilik nedeniyle işten ayrılan kişilerin alabildikleri ödeme ile karıştırılmaması gerekmektedir. Bununla birlikte işsizlik maaşı, askerlik hizmet boyunca alınabilen bir ödenek değildir. İşsizlik maaşı alamayacak kişiler, işsizlik maaşı şartlarını karşılamayan kişilerdir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken durum, kendi isteğiyle işten çıkan kişilerin işsizlik maaşı alamayacağıdır.