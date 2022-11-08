İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir, kimler işsizlik maaşından yararlanamaz? İşsizlik maaşı almak için hangi şartların sağlanması gerekir?

Kişilere İŞKUR tarafından sunulan işsizlik maaşının alınabilmesi için başvuruların hizmet ahdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde tamamlanması mühimdir. Ayrıca minimum 600 gün prim ödenmesi ve son iş yerinde 120 gün boyunca çalışılmış olması da işsizlik maaşı alınması için karşılanması gereken şartlardandır. Ödediği prim gününe bağlı olarak yeni işsizler 6, 8 veya 10 ay boyunca işsizlik maaşı alabilmektedir. Peki, kimler işsizlik maaşı alabilir, işsizlik maaşı alma şartları nedir?

İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir?

Belli bir süre boyunca işsizlik maaşı almak için sağlanması gereken şartlar, İŞKUR tarafından belirtilen bazı hususları içermektedir. Kurallar kapsamında ön plana çıkan sigorta prim ödeme günü ve çalışma süresi şartı olarak karşımıza çıkar. Ayrıca birçok yeni işsizin gözden kaçırdığı hususlar arasında işsizlik maaşı başvuru süresi gelmektedir. Kişilerin işsizlik ödeneği almak istedikleri takdirde başvurularını 30 gün içerisinde tamamlamaları mühimdir. Yeni işsizlerin İŞKUR işsizlik maaşı başvurularını tamamlamaları için yol gösterici olan kurallar ise aşağıdaki gibidir:

Hizmet ahdinin feshinden sonra 30 gün içerisinde başvurusunu gerçekleştiren kişiler İŞKUR ödeneğini alabilmektedir.

"Kaç ay çalışan işsizlik maaşı alabilir?" sorusuna yanıt olarak son iş yerinde 120 gün çalışılmış olması gerekir. Yani son iş yerinden ayrılmış olmadan önce 120 gün boyunca çalışan kişiler işsizlik maaşı alabilmektedir.

Prim ödeme gününe göre belirlenen işsizlik maaşı süresi de başvuru şartları ile ilişkilidir. Bu doğrultuda işsizlik maaşı almak için gereken prim gün sayısı minimum 600 olarak belirlenmiştir.

Son 3 sene içerisinde 900 ya da 1080 gün prim ödeyen yeni işsizler, daha uzun süre boyunca İŞKUR ödeneği alabilmektedir.

İşsizlik maaşı alma şartları arasında bulunan temel hususlardan biri de kişinin iş yerinden ayrılma durumuna yöneliktir.

Yeni işsizler, kendi istekleri doğrultusunda ya da herhangi bir kusur nedeni ile işten ayrılmadıkları sürece İŞKUR'a başvurabilmektedir.

İşsizlik maaşı ne kadar süre alınabilir?

Gerekli şartlar karşılandığı takdirde hak kazanılan ödeneğin kaç ay boyunca alınacağı da yine prim ödemesine bağlı olarak değişir. "İşsizlik maaşı ne kadar süre alınabilir?" sorusunun cevabı ödenen prim gün sayısına göre 6 ay ila 10 ay arasında değişir. Bu doğrultuda son 3 sene içerisinde ödenen prim günü sayısına göre kaç ay boyunca işsizlik maaşı alınabildiği aşağıdaki gibidir:

Minimum 600 günü prim ödeme şartını karşılayan yeni işsizler, İŞKUR tarafından 6 ay boyunca ödenek alabilmektedir.

Kişilerin prim ödemeleri 900 gün olduğu takdirde işsizlik maaşı alma süresi 8 aya uzamaktadır.

İşsizlik ödeneği hesaplaması yapan bir birey, 1080 gün prim ödemiş ise İŞKUR'dan 10 ay boyunca maaş alabilmektedir.

İşsizlik maaşı kimler alamaz?

4 temel işsizlik maaşı başvuru şartını karşılayan her bir yeni işsiz, İŞKUR tarafından sunulan ödeneği alabilmektedir. Ancak bu ödeneğin evlilik nedeniyle işten ayrılan kişilerin alabildikleri ödeme ile karıştırılmaması gerekmektedir. Bununla birlikte işsizlik maaşı, askerlik hizmet boyunca alınabilen bir ödenek değildir. İşsizlik maaşı alamayacak kişiler, işsizlik maaşı şartlarını karşılamayan kişilerdir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken durum, kendi isteğiyle işten çıkan kişilerin işsizlik maaşı alamayacağıdır.

