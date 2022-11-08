Yüksek tansiyon hastaları malulen emekli olabilir mi? Yüksek tansiyon malulen emeklilik şartları nelerdir, yüzde kaç rapor almak gerekir?

Malulen emeklilik hakkı herhangi bir hastalık ya da engelden dolayı çalışmakta güçlük çekenlere erken emekli olma olanağı tanıyor. Bu sebeple de hastalığı yüzünden iş hayatında sıkıntı yaşayan kişiler arasında bu konu oldukça merak konusu oluyor. Malulen emekli olabilecek bazı hastalık grupları bulunur ve yüksek tansiyon hastaları da bu gruba dâhildir. Ancak genel olarak malulen emekli olabilmek için şartların bulunmasının yanı sıra yüksek tansiyon nedeniyle malulen emekliliğe başvurmayı düşünenlerin bilmesi gereken yüksek tansiyon malulen emeklilik şartları olduğunu belirtmek gerekiyor.

Yüksek tansiyon hastaları malulen emekli olabilir mi?

Bilindiği üzere malulen emeklilik şartları arasında maluliyet durumunun en az %60 olduğuna dair doktor onaylı rapor, en az 1800 ödenmiş prim günü ve en az 10 yıl sigortalı olmak şartı bulunur. Yüksek tansiyon malulen emeklilik şartları için de aynı şartların geçerlidir. Yüksek tansiyon hastalarının malulen emeklilik başvuru süreci adım adım şu şekilde işliyor:

Malulen emekli olmak isteyen yüksek tansiyon hastalarının öncelikle SGK’ya bir dilekçe ile başvurmaları gerekiyor.

Burada başvuranın 1800 ödenmiş prim gününe ve en az 10 yıllık sigortaya sahip olduğuna emin olduktan sonra ise emekli adayları SGK tarafından onaylı hastanelere sevk ediliyor.

Önemli olan doktor tarafından verilen maluliyet raporunun SGK’ya ait sağlık kurulu tarafından incelenmesi ile verilecek karardır. Bu kurulun başvuranın maluliyet hâlinin en az %60 olduğunu ve çalışma gücünü bu oranda etkilediğini onaylanması gerekiyor.

Tüm sürecin hatasız ve sorumsuz hallolması ve kurulun onaylamasının ardından başvuranın malulen emekli olup olamayacağı tarafına bildirilir.

Yüksek tansiyon malulen emeklilik şartları arasında bulunan ve muhakkak bilinmesi gereken bir başka koşul da şu şekildedir: Yüksek tansiyon, şeker, astım vb. hastalıkların birkaçına sahip malulen emekli adaylarının raporlarının incelenmesi hâlinde tüm hastalıklarının toplamında en az %60 oranında iş gücünü kaybettiği sonucuna varılması gerekiyor. Sonuç olarak yüksek tansiyon malulen emeklilik şartları arasında en önemli olan kişinin hastalığının iş hayatını ne kadar etkilediğini gösteren doktor onaylı rapordur. Kişinin maluliyeti çalışmasını ne kadar etkiliyorsa malulen emeklilik hakkı kazanma ihtimali de bir o kadar artar.

Malulen emeklilik şartları arasında sayılan diğer hastalıklar nelerdir?

Yukarıda bahsedilen hastalıklara ek olarak malulen emeklilik şartları arasında sayılan diğer hastalıklardan bazılarını ise şu şekilde sıralayabiliriz: