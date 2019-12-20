HABER

Mamak'ta "şırıngalı çikolata" denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 13:16 | Son Güncelleme

Ankara'nın Mamak ilçesindeki okul kantinleri ile okulların 100 metre yakınında satış yapan bakkal ve küçük marketlerde "şırıngalı çikolata" denetimi gerçekleştirildi - Mamak Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, şırıngalı çikolatalara rastlanmazken, çocukların sağlığını etkileyecek 422 "emzik şeker" ile 150 "çubuk şeker"e el konuldu

ÖMER OLCAY - Ankara'nın Mamak ilçesinde, okul kantinleri ile okulların 100 metre yakınındaki bakkal ve küçük marketlerde "şırıngalı çikolata" denetimi yapıldı.

Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun "şırıngalı çikolata"dan hayatını kaybetmesi üzerine, ilçe genelinde gıda satışı yapan 95 kantin, bin 981 bakkal ve 545 küçük marketi denetledi.

Denetimlerde şırıngalı çikolatalara rastlanmazken, çocukların sağlığını etkileyecek 422 "emzik şeker" ve 150 "çubuk şeker"e el konuldu.

- 15 iş yeri mühürlendi

Satışı yapılan ürünleri inceleyen ekipler, ruhsatı bulunmayan 15 iş yerini de mühürledi.

İşletmecileri "şırıngalı çikolata" konusunda uyaran ekipler, hijyenik olmayan iş yerlerine de cezai işlem uygulayarak, son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el koydu.

Öte yandan, zabıta ekipleri, çocukların sağlığını etkileyecek ürünlerin kantinlerde satışının yapılmaması için okul yöneticileriyle de görüştü.

İstanbulkart'ta yeni dönem! İndirimli olarak resmen başladı İstanbulkart'ta yeni dönem! İndirimli olarak resmen başladı
112 sağlık komandoları kışa hazır112 sağlık komandoları kışa hazır
Çin’in ’genç imparatoru’ Türkiye’nin turizm elçisi olduÇin’in ’genç imparatoru’ Türkiye’nin turizm elçisi oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakkal kantin Mamak Belediyesi market Şırıngalı çikolata

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'Ruam' açıklaması

81 at itilaf edilmişti! İstanbul Valisi'nden flaş açıklama

Kırıkkale'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

ABD Büyükelçiliğine saldırı davasında yeni gelişme! Gerekçeli karar açıklandı

Saldırı FETÖ elebaşının iade sürecini engellemek için yapıldı

Denizli'de 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Denizli'de 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Hatay Amanoslar'da terör örgütü PKK'nın 6 katlı sığınağı bulundu

Ormanın içinde bulundu! Tam 6 katlı

Kırıkkale'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 7 yaralı

Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.