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Manavgat Irmağı’nda ceset paniği! Gören telefona sarıldı

19.06.2023 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Manavgat Irmağı yüzeyinde sürüklenen kadın cesedi, görenleri dehşete düşürdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri, cesedi ırmaktan çıkardı. 65-70 yaşlarında olduğu değerlendirilen kimliği belirsiz kadın cesedi, Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekibinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İşte detaylar...

Manavgat Irmağı’nda ceset paniği! Gören telefona sarıldı

Vatandaşlardan gelen ihbarı değerlendiren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Manavgat Irmağı yüzeyinde sürüklenmekte olan bir kadın cesediyle karşılaştı.

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Çağlayan Mahallesi 7517 sokak üzerinde turist gezdiren bir teknenin yardımıyla ırmaktan kıyıya çıkarılan ve cenaze aracıyla Manavgat devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kimliği belirsiz ceset, Cumhuriyet Savcısı, Adli Tabip ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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İHA

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antalya ceset

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