Manavgat'ta kaybolan İngiliz turist, su kanalının içinde yaralı halde bulundu

Manavgat'ın Side'de dün saat 16.45 sıralarında Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı'na müracaatta bulunan Margaret Irene Plunkett, alzheimer hastası olan 83 yaşındaki eşi Ronald Joshva Plunkett'in kaybolduğu ihbarında bulundu. Antik Side içerisine gezmek için geldiklerini, kendilerinin Çenger Bölgesindeki Otele dönüş yaptıkları halde eşinin dönüş yapmadığını, kendisine ulaşamadığını söyleyen İngiliz turist, eşinin hayatından endişe duyduğu ifade etti.

JANDARMA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, jandarmanın dedektifleri JASAT ve Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı inceleme ve araştırmalara başlandı. Olaya ayrıca Taşağıl Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri destek verdi.

SU KANALI İÇERİSİNDE YARALI BULUNDU

Yaklaşık olarak 35 kilometrelik yol güzergahı üzerinde bulunan 100'ün üzerinde iş yeri ve işletme kameralarını inceleyen jandarma, kayıp yaşlı turisti Gündoğdu Mahallesi Sarı su mevkinde su kanalı içerisinde yaralı olarak buldu.

Ronald Joshva Plunkett olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 acil servis aracıyla olay yerinden hastaneye sevk edildi. Haber üzerine hastaneye gelen Plunkett'in yakınları jandarmaya teşekkür etti. (İHA)



