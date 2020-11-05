HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mandırada alkol üretimine 3 gözaltı

Mandırada alkol üretimine 3 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 11:34 | Son Güncelleme

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde bir mandırada kaçak olarak alkol üretimi yapılarak satıldığı tespit edildi.

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde bir mandırada kaçak olarak alkol üretimi yapılarak satıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı Mahallesi’nde bulunan ve H.S. isimli şahsa ait mandıra içerisinde alkol ürünlerinin üretimi yapıldığı, ürünlerin boş alkol ürünleri şişelerine veya yarım litrelik ve 5 litrelik su şişelerine konularak, ilçede bulunan otogar içerisindeki bir iş yerinde satıldığına dair ihbar alındı. İhbarı değerlendiren ekipler, her iki adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Buralarda yapılan aramalarda ise, 2 adet 5 litrelik pet şişelerin içerisinde yaklaşık olarak toplam 3 litre alkol/anason kokulu olduğu değerlendirilen sıvı madde, 3 adet 3 litrelik cam şişelerin içerisinde yaklaşık olarak toplam 3 litre alkol/anason kokulu olduğu değerlendirilen sıvı madde, 2 adet 20 litrelik plastik boş bidon, 6 adet boş çam şişe, 7 adet 5 litrelik boş pet şişe, 43 adet yarım litrelik boş şişelerin içerisinde alkol/anason kokulu olduğu değerlendirilen pet/cam şişe, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe 4 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait şarjörde 9 adet fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan E.S., K.A., H.S. isimli şahıslardan E.S. ve K.A. savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, şüpheli H.S. ise adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'deCumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de
Çekiliş sonuçları belli oldu!Çekiliş sonuçları belli oldu!
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan açıklamıştı! Koronavirüs kısıtlamaları başladı
Erdoğan açıklamıştı! Koronavirüs kısıtlamaları başladı
ABD Başkanlık seçiminde son durum!
ABD Başkanlık seçiminde son durum!
AK Parti'li Belediye Başkanı ve ailesine saldırı
AK Parti'li Belediye Başkanı ve ailesine saldırı
İstanbul'da korkutan deprem!
İstanbul'da korkutan deprem!
Tarihi maç! Dünya devini mağlup ettik!
Tarihi maç! Dünya devini mağlup ettik!
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
'Ayda bizim kızımız' diyerek eğitim masraflarını üstlendi
'Ayda bizim kızımız' diyerek eğitim masraflarını üstlendi
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Diğer Haberler
İzmir depremine ilişkin yeni görüntüler! Tsunamiye kapılan köpeğin yaşam mücadelesi böyle görüntülendi
Tsunamiye kapılan köpeğin yaşam mücadelesi böyle görüntülendi
İstanbul'da korkutan görüntü: Beton kum gibi döküldü
İstanbul'da korkutan görüntü: Beton kum gibi döküldü
Antalya'da korku dolu anlar! Binadaki fayanslar gürültüyle çöktü, vatandaşlar sokağa döküldü
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 5 Kasım Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 5 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama
35 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
16 yaşındaki çocuk, tartıştığı kişiyi boynundan bıçaklayarak öldürdü
16 yaşındaki çocuk, tartıştığı kişiyi öldürdü
4'ü çocuk 7 kişilik aile banyosuz evde yaşıyordu! Belediyeden yeni ev
7 kişilik aile banyosuz evde yaşıyordu!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.