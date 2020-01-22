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  4. Manisa'da ailesiyle tartışan şahıs soluğu apartmanın çatısında aldı

Manisa'da ailesiyle tartışan şahıs soluğu apartmanın çatısında aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 18:07 | Son Güncelleme

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki 6 katlı bir binanın çatısına çıkan Yusuf U. (51), intihara kalkıştı. Yusuf U., ekiplerin yarım saatlik çabasıyla ikna edilerek çatıdan indirildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Hafsa Sultan Mahallesi 4754 Sokak üzerinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve alkollü olduğu belirtilen Yusuf U., iddiaya göre, ailesiyle yaşadığı tartışma sonrası 6 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri ise bölgede, güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri Yusuf U.'nun aşağıya atlama ihtimaline karşı yerde branda açarak önlem aldı.

Polis ve itfaiye ekipleri çatıya çıkarak Yusuf U.'yu vazgeçirmek için yaklaşık yarım saatlik çaba harcadı. İkna çabalarının ardından intihardan vazgeçen Yusuf U, binadan indirildi. Yusuf U. polis kontrolünde Manisa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa intihar girişimi

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