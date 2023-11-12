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  4. Manisa'da feci kaza! Nehre düşen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti

Manisa'da feci kaza! Nehre düşen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti

12.11.2023 16:54 | Son Güncelleme:
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Manisa'daki Kula ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç Gediz Nehri'ne uçtu. Kazada sürücü Çağlar Uzun (28) ile yanındaki annesi Gülşen Uzun (60) ve arkadaşı Naci Şen (32) yaşamını yitirdi.

Manisa'da feci kaza! Nehre düşen araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 09.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Yurtbaşı Mahallesi yakınlarındaki Gediz Köprüsü'nde meydana geldi. Uşak yönünden İzmir yönüne giden Çağlar Uzun yönetimindeki hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, Gediz Nehri'ne uçarak ters döndü.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri, büyük bir bölümü suya gömülen hafif ticari aracın sürücüsü Çağlar Uzun ile annesi Gülşen Uzun ve arkadaşı Naci Şen'i çıkardı. Ekipler, Çağlar Uzun ile Naci Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Gülşen Uzun da ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. kişinin cansız bedenleri otopsi için Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Acı haberi alıp kaza yerine gelen ölenlerin yakınları, sinir krizi geçirdi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Manisa
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