Manisa'da feci kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Alaşehir'de S.Ö'nün kullandığı otomobille karşı yönden gelen M.G. idaresindeki kamyonet, Toygar Mahallesi yolunda çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobildeki yolculardan Furkan Öztürk'ün (20), olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Otomobildeki sürücü S.Ö. yolcular M.Ç. (20), M.A. (21) ve S.M. (20) ile kamyonet sürücüsü M.G. ile kamyonetteki yolcu B.U. yaralandı.

Yaralılar, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

(AA-DHA)

