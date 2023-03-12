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Manisa'da genç kız, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

12.03.2023 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da 27 yaşındaki Gamze Eren, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen Eren'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Manisa'da genç kız, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Olay, gece saatlerinde Yılmazlar Mahallesi'nde meydana geldi. Sığındere Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Gamze Eren'den haber alamayan yakınları, kontrol için adresine gitti. Eve giren yakınları, Eren'i hareketsiz halde yatarken gördü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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KESİN ÖLÜM NEDEN OTOPSİ İLE ORTAYA ÇIKACAK

Kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen Eren'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Eren'in kesin ölüm nedeni, otopsi raporu ile ortaya çıkacak. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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