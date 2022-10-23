Manisa’da kan donduran olay! Cinnet getiren şahıs eşini bıçaklayıp öldürdü...

Olay Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Peker Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evde cinnet getiren Z.Z., tartıştığı karısı Huriye Zeybek’e bıçakla saldırdı. Karısını bıçaklayarak öldüren Z.Z., bir süre şoka girerek bekledikten sonra apartmana çıktı. Komşuları tarafından üzerindeki kanlarla görülen Z.Z. daha sonra tekrar evine girerken komşuları da polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri evde Huriye Zeybek’in cansız bedeniyle karşılaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Karısını öldürdükten sonra evde bekleyen Z.Z. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. Huriye Zeybek’in cansız bedeni morga kaldırılırken cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)



