HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manisa’da kan donduran olay! Cinnet getiren şahıs eşini bıçaklayıp öldürdü...

Manisa’da kan donduran olay! Cinnet getiren şahıs eşini bıçaklayıp öldürdü...

23.10.2022 02:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. Z.Z. isimli şahıs, tartıştığı karısı Huriye Zeybek'e bıçakla saldırdı. Aldığı bıçak darbeleri sonrası Huriye Zeybek hayatını kaybetti. Yaşadığı şokun ardından apartmana çıkan Z.Z. komşularının onu görmesinin ardından tekrar eve döndü. Ekiplerin olay yerine gelmesiyle yakalanan Z.Z., gözaltına alındı.

Manisa’da kan donduran olay! Cinnet getiren şahıs eşini bıçaklayıp öldürdü...

Olay Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Peker Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evde cinnet getiren Z.Z., tartıştığı karısı Huriye Zeybek’e bıçakla saldırdı. Karısını bıçaklayarak öldüren Z.Z., bir süre şoka girerek bekledikten sonra apartmana çıktı. Komşuları tarafından üzerindeki kanlarla görülen Z.Z. daha sonra tekrar evine girerken komşuları da polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri evde Huriye Zeybek’in cansız bedeniyle karşılaştı.

AW742096_02

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Karısını öldürdükten sonra evde bekleyen Z.Z. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. Huriye Zeybek’in cansız bedeni morga kaldırılırken cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Husumetlisini silahla kovaladı! Sokak ortasında ateş etti...Husumetlisini silahla kovaladı! Sokak ortasında ateş etti...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahreden son! Çocukların ateşlediği silahtan çıkan saçmalar isabet etti... Talihsiz adam kurtarılamadıKahreden son! Çocukların ateşlediği silahtan çıkan saçmalar isabet etti... Talihsiz adam kurtarılamadı
Dikkat çeken anlar: Kürsüde saçlarını kestiler! 'Bunu yapmak zorundayım'Dikkat çeken anlar: Kürsüde saçlarını kestiler! 'Bunu yapmak zorundayım'
Uyarı geldi: Kuvvetli olacak! Birbirinden çarpıcı görüntüler... "En soğuk gece"Uyarı geldi: Kuvvetli olacak! Birbirinden çarpıcı görüntüler... "En soğuk gece"
Anahtar Kelimeler:
cinayet Manisa

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret için bir açıklama daha! Canlı yayında rakam değil yüzde verdi

Asgari ücret için bir açıklama daha! Canlı yayında rakam değil yüzde verdi

Erdoğan'ın çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Kanun teklifini destekle, ne referandumu…

Erdoğan'ın çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Kanun teklifini destekle, ne referandumu…

İki çocuk annesi kadının feci sonu! Başından vurulmuş halde...

İki çocuk annesi kadının feci sonu! Başından vurulmuş halde...

Fenerbahçe taraftarı isyanda!

Fenerbahçe taraftarı isyanda!

Zelenskiy o ülkenin liderini hedef aldı! "Kişisel olarak güvenmiyorum"

Zelenskiy o ülkenin liderini hedef aldı! "Kişisel olarak güvenmiyorum"

Dikkat çeken anlar: Kürsüde saçlarını kestiler! 'Bunu yapmak zorundayım'

Dikkat çeken anlar: Kürsüde saçlarını kestiler! 'Bunu yapmak zorundayım'

İlginizi Çekebilir

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

3 yaşındaki oğlunu öldürdü! Suçu köpeğine ve kız kardeşine attı

3 yaşındaki oğlunu öldürdü! Suçu köpeğine ve kız kardeşine attı

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.