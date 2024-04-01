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  4. Manisa’da korkunç kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Manisa’da korkunç kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

01.04.2024 20:49
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Manisa’nın Salihli ilçesinde kamyonetin sabun yüklü tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 yaşındaki çocuk da ağır yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa’da korkunç kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Kaza, İzmir-Ankara E96 Karayolu Mersinli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli’den Kula yönüne gitmekte olan Nadi Çekin (68) yönetimindeki kamyonet, aynı yöne giden Mustafa A. (25) yönetimindeki sabun yüklü tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

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İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kamyonet sürücüsü ile araçtaki Alime Çekin (65) ve Halime Yıldız Çekin’in (30) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan 3 yaşındaki Ardes Aras Çekin ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybedenlerin aynı aileden olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Manisa kaza
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