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Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

30.09.2021 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda, 23 fişek halinde bonzai ve uyuşturucu bir miktar para ele geçirildi.

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenledi.Operasyonda A.A. (25), A.Ö. (22), S.S. (24), M.Ç. (21), M.U. (33) ve A.G. (29) isimli şüpheliler yakalandı.

YAKALANAN ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 23 adet fişek halinde sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen bir miktar paraya da el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 3’ü de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

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Manisa
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