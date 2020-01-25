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Manisa'da vatandaşlar korku içinde! Depremler devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 12:34 | Son Güncelleme

Manisa'nın Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi'nde çarşamba günü meydana gelen 5.4'lük depremin ardından 5 metruk binanın çöktüğü, bölgedeki pek çok evin hasar gördüğü bölgede büyüklüğü 4.0'ü bulan sarsıntılar devam ediyor. Depremin yaşandığı ilk gece sokağa çıkan vatandaşlar, sarsıntılar nedeniyle evlerine girmeye korktuklarını söylüyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çarşamba günü saat 22.22'de meydana gelen 5.4'lük deprem, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale ve Bursa'da da hissedilirken, büyük panik ve korkuya heden oldu. Merkez üssü Akhisar ilçesinin Musalar Mahallesi olan depremde yaralanan 4 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Öte yandan AFAD ve Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamalarda deprem nedeniyle 5 metruk binanın çöktüğü ve birçok binada kırık ve çatlaklar oluştuğu bildirildi. İki gündür sarsıntıların devam ettiği bölgede, ağır hasarlı evlerine giremeyen vatandaşların tedirginliği ise sürüyor. Depremde hasarın oluştuğu bölgelerden Kırkağaç ilçesi 900 nüfuslu Karakurt Mahallesi'nde, halka evlerine girmeye korkuyor. Sarsıntılar dolayısıyla evlerine adım atamadıklarını söyleyen Meryem Çoban (20), "Evin içine girdiğinde başımıza yıkılacakmış gibi geliyor. En büyük hasar bizim evimizde oluştu. Birçok yerde derin yarık ve çatlaklar var. Hepimiz şoktayız, çok korkuyoruz. Evimizin yıkılmaktan başka çaresi yok" dedi.

'SALLANMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Deprem anında evinde olduğunu söyleyenler Fatma Sürer (32), "Çok büyük bir panik ve korku yaşadık. Elektrikler aniden kesildi ve evden kaçmaya çalıştık. Daha sonra köy meydanında ateş yaktık ve geceyi orada geçirdik. Şu anda hala sürekli sallanmaya devam ediyoruz. Hepimiz çok korkuyoruz. Çoluk çocuk hepimiz korkuyoruz. Neyse ki canımıza bir şey olmadı" diye konuştu.

Mahallelilerden Gülseren Sürer (40), "Deprem sırasında çocuklarımla oturma odasındaydık. O an çok korktuk. Tarif edemeyeceğim bir korku yaşadım. Ben olduğum yerde kitlendim ve yerimden kalkamadım. Evimizde bir hasar yok ama korkudan evimize giremiyoruz. Eve ancak pencereden bakabiliyoruz" diye konuştu. Deprem anında büyük korku yaşadığını gözyaşları içinde anlatan Hatice Sönmez (47) ise, "Evde otururken ansızın deprem geldi. Önümüzü göremedik, kapıyı bulamadık. O akşamdan beri evimize giremiyoruz. Kurulan çadırlarda yaşıyoruz. Evimizde çatlaklar var ve bir an önce onarılmasını istiyoruz. Zor durumdayız" dedi. Bölgedeki yetkililer, hasarlı evlere vatandaşların girmemesi konusundaki uyarılarını tekrarladı.

(DHA)

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Manisa deprem

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