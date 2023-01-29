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Manisa'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 7 kişi yaralandı

29.01.2023 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolcu otobüsünün kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Öte yandan hastanede tedavi altında olan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Manisa'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 7 kişi yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir-Ankara kara yolunun Avşar Mahallesi mevkisinde, Murat E. Ç. (44) yönetimindeki yolcu otobüsü ile aynı yönde seyreden İsmail D. (35) yönetimindeki kamyonet çarpıştı.

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Çarpışmanın ardından otobüs, yoldan çıkıp önce elektrik direğine sonrasında da meyve bahçesindeki ağaçlara çarparak durdu. Kamyonet de kontrolden çıkarak karşı yöne geçti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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YARALILARDAN 3'Ü ÇOCUK

Kazada sürücüler ile Mürşide D. (5), Fatma D. (3) ve yolcu otobüsünde bulunan Saadet P. (66), Hande Ç. (6), Himmet K. yaralandı.

Otobüste sıkışan sürücü Murat E. Ç., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (AA)

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