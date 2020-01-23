Manisa'daki 5.4 büyüklüğündeki deprem saniye saniye kamerada

Manisa'nın Akhisar ilçesi dün gece saat 22.22'de 5.4 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD verilerine bu depremden 3 dakika sonra bu kez merkez üssü Kırkağaç ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Art arda meydana gelen depremler başta Manisa olmak üzere Ege ve Marmara'da geniş bir alanda hissedildi. Manisa ve bazı illerde vatandaşlar sarsıntılarla birlikte sokağa çıktı.

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bazı iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler ise yaklaşık 20 saniye süren depremin şiddetini gözler önüne serdi.

DEPREM AYDIN'DA DA HİSSEDİLDİ

Manisa merkezli meydana gelen depremler Aydın’da da hissedildi.

Aydın Umurlu mahallesindeki bir kıraathanede depreme yakalanan vatandaşlar sarsıntıyı hissedince böyle kaçtı.

Yaşanan panik anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

(DHA/İHA/AA)

