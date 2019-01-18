HABER

Manisa'da 248 bin öğrenci karne aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 17:49 | Son Güncelleme

YARIYIL tatilinin gelmesiyle birlikte Manisa'da da birçok ilde olduğu gibi öğrenciler karne sevinci yaşadı.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- YARIYIL tatilinin gelmesiyle birlikte Manisa'da da birçok ilde olduğu gibi öğrenciler karne sevinci yaşadı. Manisa genelinde bulunan bin 132 okulda okuyan, 248 bin 607 öğrenci karne aldı. 18 bin 100 öğretmen de öğrencileriyle birlikte tatil sevinci yaşadı. Karne dağıtımı için Şehzadeler ilçesi Kazım Karabekir Anaokulu ile Kazım Karabekir Ortaokulu'nda düzenlenen törene Manisa Vali Yardımcısı Volkan Köksal, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Kazım Karabekir Ortaokulu Müdürü Nail Karacar, Kazım Karabekir Anaokulu Müdürü Akın Şentürk ve veliler katıldı. 104 öğrencinin eğitim gördüğü anaokulda minik öğrenciler, Vali Yardımcısı Volkan Köksal ve protokol üyelerine çiçek verdi. Minikler, öğretmenleri eşliğinde yaptıkları birbirinden güzel gösterilerle alkış aldı. Vali Yardımcısı Köksal ve protokol üyeleri, minik öğrencilerin gelişim belgelerini takdim etti. Protokol üyeleri daha sonra 560 öğrencinin eğitim gördüğü Kazım Karabekir Ortaokulu'na geçerek özel öğrencileri de ziyaret etti. Ardından sınıflara giderek öğrencilere karnelerini verdi. Son olarak öğrencilerle birlikte sıralara oturarak toplu fotoğraf çektirdi.

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
İlkokul öğrencisi istedi, vali makam aracıyla gezdirdiİlkokul öğrencisi istedi, vali makam aracıyla gezdirdi
Bursa'da 600 yıllık Muradiye Medrese'si müze olarak hizmetteBursa'da 600 yıllık Muradiye Medrese'si müze olarak hizmette
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Dünyaca ünlü o yarışmaya katılıyor

Dünyaca ünlü o yarışmaya katılıyor

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Flaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildi

Flaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildi

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek!

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek!

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YARSAV'ın eski Başkanı Murat Arslan'a FETÖ'den 10 yıl hapis

YARSAV'ın eski Başkanı Murat Arslan'a FETÖ'den 10 yıl hapis

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek! Babası cesedini parçalayıp ormana atmış

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek!

Esenyurt'ta araç yürüyenlerin arasına daldı

Esenyurt'ta araç yürüyenlerin arasına daldı

Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Anadolu Adalet Sarayı'nda tutuklama kararı verilen kişi intihar etti

Anadolu Adalet Sarayı'nda intihar

18 milyon öğrencinin karne heyecanı! Yarıyıl tatili başladı

18 milyon öğrencinin karne heyecanı! Yarıyıl tatili başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.