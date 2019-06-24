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Manisa'da Belaruslu 3 kadına fuhuş gözaltısı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 15:56 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, Belarus uyruklu 3 kadın, fuhuş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Manisa'da Belaruslu 3 kadına fuhuş gözaltısı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, Belarus uyruklu 3 kadın, fuhuş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Fuhuş yapıldığı ihbarlarını değerlendiren polis ekipleri, dün saat 23.00 sıralarında, 1. Anafartalar Mahallesi'ndeki günübirlik kiralık bir eve operasyon düzenledi. Belarus uyruklu A.U. (29) ve E.T. (26) isimli kadınlar gözaltına alındı. Zanlıların ifadelerinin ardından 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçundan, yine Belarus uyruklu V.M. (36) adlı kadın da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 3 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

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