HABER

Manisa'da bin 500 keklik doğaya salındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 16:08 | Son Güncelleme

Manisa'da bin 500 keklik doğaya salındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde bin 500 keklik doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Gaziantep'teki merkezinde üretilen bin 500 kınalı keklik, Akçakertik mevkisi Hoşçalar ve Sevinçler mahallelerinin kırsal kesimlerinde doğaya salındı.

Yaklaşık 3 yıl boyunca av yasağının uygulanacağı bölgede, kaçak avcılığa karşı denetim yapılacak.

Demirci Avcılık ve Av Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ramazan Akgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğanın dengesini korumak adına böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Son 2 yılda 3 bin kekliğin doğayla buluştuğuna işaret eden Akgün, "Bu kuşlar ekinlere zarar veren bazı zararlılara karşı biyolojik mücadelede önemli rol oynuyor." dedi.

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Bahar şenliğinde buzağı yarışı ve tırpanla hasat yapıldıBahar şenliğinde buzağı yarışı ve tırpanla hasat yapıldı
Sahipsiz yavru köpekler koruma altındaSahipsiz yavru köpekler koruma altında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Demirci Demirci'de doğaya keklik bırakıldı Manisa

En Çok Okunan Haberler

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Askerlik teklifi yasalaştı

Askerlik teklifi yasalaştı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye sınırına zırhlı araç ve asker sevkiyatı

Suriye sınırına zırhlı araç ve asker sevkiyatı

FSM'deki çalışmalar Avrasya Tüneli'ndeki trafiği kilitledi

İstanbul'da trafik kilit! FSM'den kaçanlar oraya yöneliyor

Son dakika! Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

Zonguldak'ta maden ocağında göçük!

Ege ve Akdeniz'de 'Antik Deniz Yolu' ortaya çıktı!

Denizin içinden 'antik yerleşim bölgesi' çıktı!

Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi iddialarına yanıt!

Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi açıklaması

Botan Vadisi'nde hayran bırakan manzara

Yolun sonunu gören hayran kalıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.