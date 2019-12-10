Manisa'da çuvallara konmuş halde bulunan köpekler tedavi altına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde, ayakları bağlı halde çuval içinde bulunan 3 köpek, belediye ekiplerine teslim edildi.

Çay Mahallesi'ndeki bir ovada dün avcılar tarafından bulunan köpekler, Salihli Belediyesi Hayvan Tedavi Merkezi'ne götürüldü. Köpeklerin ayaklarında yaralar oluştuğu ve tedavilerinin ardından sahiplenmek isteyen vatandaşlara verileceği öğrenildi.

Avcılardan Ali İzmirlioğlu, "Köpekler tedavi altına alındığı için çok huzurluyum. Şu an tek isteğim bunu yapanların bulunup cezalandırılması." dedi.

Salihli ilçesinde dün, ayakları bağlanarak çuvallar içinde ovaya bırakılan 3 köpek, avcılar tarafından bulunmuş, ipleri kesen avcılar durumu jandarma ve belediye ekiplerine bildirmişti. Ekipler, köpekleri bırakanların bulunması için çalışma başlatmıştı.

