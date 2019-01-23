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Manisa'da hırsızlık anı kameraya yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 05:15 | Son Güncelleme

Turgutlu ilçesinde park halindeki üç otomobilden eşya çalan zanlı yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobilden hırsızlık anı kameraya yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Şehitler Mahallesi'nde park halinde bulunan araçların kapılarını zorlayarak açan ve içerisinden eşya alan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Ercan E'yi yakaladı.

Hırsızlık ve yaralama suçlarından sabıkası bulunduğu öğrenilen zanlının, aynı yöntemle sokakta park halindeki üç araçtan da hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Öte yandan, zanlının park halindeki bir aracın içerisindeki eşyaları alması AA muhabiri tarafından görüntülendi.

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hırsız kamera Manisa Turgutlu

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