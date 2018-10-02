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Manisa'da iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 23:52 | Son Güncelleme

Manisa'da iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, yem fabrikasında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

İddiaya göre, Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir yem fabrikasında çalışan işçiler Erdoğan Özen (41) ve Yeter Önder (36), yem yüklemek için kullandıkları iş makinesini çalışır vaziyette bırakarak yerleri süpürmeye başladı.

İşçiler, bir anda hareket eden iş makinesinin kepçesiyle duvar arasında sıkıştı.

Arkadaşlarının yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan işçiler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Özen kurtarılamadı, Önder'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
iş kazası Manisa Turgutlu

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