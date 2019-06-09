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Manisa'da otomobilin çarptığı yaya öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 18:32 | Son Güncelleme

Manisa'da otomobilin çarptığı yaya öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İzmir-Uşak E-96 kara yolunun Turgutlu ilçesi Avşar Mahallesi mevkisinde H.K'nin (42) kullandığı 35 GA 2961 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hayriye Korkmaz'a (67) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Korkmaz'ın cenazesi, Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, sürücü H.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
avşar Manisa trafik kazası Turgutlu

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