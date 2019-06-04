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Manisa'da polis ve jandarmadan ortak uygulama

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 00:44 | Son Güncelleme

Manisa'da polis ve jandarmadan ortak uygulama

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum" projesi kapsamında ortak uygulama gerçekleştirdi.

Ekipler, proje kapsamında Turgutlu Çepnidere Kavşağı'ndaki kontrol noktasında ortak denetim yaptı.

Denetimde, sürücüleri emniyet kemeri, aşırı hız gibi konularda uyaran ekipler, durdurulan araçlarda bulunan çocuklara karne ve kırmızı düdük armağan etti, sürücülere kolonya ve şeker ikram etti.

Ekiplerin çalışmalarını inceleyen Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, sürücülere emniyet kemerlerini takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Parıldar çocuklara hediye verirken "Sizlere verdiğimiz karnelerle araç kullanan babalarınıza trafikte uydukları ya da uymadıkları kurallarla ilgili not vereceksiniz. Daha sonra bu karneleri, 'trafikkarnem' etiketi ve "TrafikEgm" Twitter adresiyle paylaşıp, Türkiye genelinde yapılacak olan oylama ile ilk 100'e giren çocuğumuz bisikletle ödüllendirilecek." dedi.

Polis ve jandarma ekipleri daha sonra sürücü seyahat karnesi ve kırmızı düdük dağıttı.

Öte yandan ekipler, sürücüleri alkol ve Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolünden geçirdiler.

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Jandarma kırmızı düdük Manisa polis Sürücülere karne Turgutlu

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