HABER

Manisa'da şarampole yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 20:46 | Son Güncelleme

Manisa'da şarampole yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki çift yaralandı.

Ali Atılgan (74) idaresindeki 45 N 1130 plakalı otomobil, Çıkrıkçı Mahallesi mevkisinde yaklaşık 60 metrelik şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile eşi Cennet Atılgan (68) yaralandı.

Hurdaya dönen araçtan kendi imkanlarıyla kurtulan çift, yola çıkarak çevredekilerden yardım istedi.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

PARTNERDamla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser'den 'ihanet' açıklamasıDamla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser'den 'ihanet' açıklaması
Tecavüz sanıkları dördüncü kez hakim karşısındaTecavüz sanıkları dördüncü kez hakim karşısında
Malatya’da kaçak parfüm operasyonuMalatya’da kaçak parfüm operasyonu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manisa trafik kazası Turgutlu

En Çok Okunan Haberler

İrem Sak'tan Haluk Bilginer'e: Kaç gibi müsait ev?

İrem Sak'tan Haluk Bilginer'e: Kaç gibi müsait ev?

Kadın gardiyan mahkumla 'uygunsuz ilişki' yaşadı!

Kadın gardiyan mahkumla 'uygunsuz ilişki' yaşadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul ve Ankara uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul ve Ankara uyarısı

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli EYT açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli EYT açıklaması

Muharrem İnce'den Rahmi Turan ve Talat Atilla'ya suç duyurusu

Muharrem İnce'den Rahmi Turan ve Talat Atilla'ya suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Can pazarı! Köprüden düştü

Can pazarı! Köprüden düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Son dakika: Mazıdağı, Savur ve Derik ilçelerinin HDP'li eski belediye başkanları tutuklandı

HDP'li eski belediye başkanları tutuklandı!

Muharrem İnce'nin işaret ettiği teknenin sahibi konuştu!

İnce'nin işaret ettiği teknenin sahibi konuştu!

3 gündür aranıyordu, nehirde cesedi bulundu

3 gündür aranıyordu! Acı haber geldi

Raya atlayan üniversiteli Didem, trenin çarpmasıyla öldü

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: PKK/YPG 17 kişiyi katletti

MSB duyurdu: PKK/YPG 17 kişiyi katletti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.