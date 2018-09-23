Manisa'da silahlı kavga: 1 ölü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde eğlence merkezinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.
Alaşehir-Sarıgöl yolundaki bir eğlence merkezinde 2 grup arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda silahla yaralanan Bekir Cengiz (35) hayatını kaybetti.
Cengiz'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.
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