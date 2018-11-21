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Manisa'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 13:49 | Son Güncelleme

Manisa'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Turgutlu'dan Ahmetli ilçesi istikametine giden Selçuk T. idaresindeki 34 NJ 1545 plakalı otomobil, Akçapınar Mahallesi yakınında önünde seyreden Ferruh Ş'nin kullandığı 03 DN 422 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Otomobildeki Ayşegül Başbarut (33) ve İsmail Şenocak (69), kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Selcan Kuş (21), Taylan Yalta (41) ile sürücü Selçuk T, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon şoförü Ferruh Ş. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma Manisa trafik kazası Turgutlu

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