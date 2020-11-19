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Manisa’da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

19.11.2020 15:33 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Salihli’de polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 422 adet uyuşturucu hap ile 5.3 gram metamfetamin ve 1.98 gram bonzai ele geçirildi.

Manisa’nın Salihli’de polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 422 adet uyuşturucu hap ile 5.3 gram metamfetamin ve 1.98 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Salihli’ye uyuşturucu madde getiren, ticaretini ve satışını yapan sokak satıcıları olarak tabir edilen şahıslara yönelik 2 aylık çalışmanın ardından Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda Ş.Ö, C.K. ve I.A. yakalanırken, 422 adet uyuşturucu hap, 5,3 gram metamfetamin ile 1,98 gram bonzai maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
Manisa ve ilçelerinde huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi.

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