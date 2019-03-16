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Mansur Yavaş: Adaylık kesinleşince dava açıyorlar (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2019 16:21 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA TÖRENİNE KATILDI 'Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (ASOB), Çanakkale Şehitlerini Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılı etkinliğine katıldı. Yavaş'a CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Faruk Köylüoğlu da eşlik etti.

Mansur Yavaş: Adaylık kesinleşince dava açıyorlar (3)

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA TÖRENİNE KATILDI
'Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (ASOB), Çanakkale Şehitlerini Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılı etkinliğine katıldı. Yavaş'a CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Faruk Köylüoğlu da eşlik etti. Yavaş, "Bedava ve ranta teslim olmadan, kendi üretimini yapan organize sanayilerimiz kahramandır" dedi. Konuşmaların ardından tarihçi Sema Güneri, sunum yaptı. Sunumun sonrasında ise heyetle birlikte bölge içinde bulunan Çanakkale Zaferi'nde şehit olanların isimlerinin yazılı bulunduğu Çanakkale Anıtı'nda şehitler anıldı. Daha sonra gölün kenarındaki tesisin temel atma töreni gerçekleştirildi. Burada, Çanakkale cephesinde savaşan askerlerin içtiği buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikram edildi.
SİNCAN'DA MİTİNG YAPTI
Mansur Yavaş, daha sonra Sincan ilçesinde düzenlediği mitingde halka hitap etti. Ankapark ile ilgili konuşan Yavaş, "Oraya para gömüldüğü için su parasını yüksek ödediniz. Oraya para ödendiği için fakir fukaraya yapılacak yardımlar daha az oldu. Onlardan alınan su, ulaşım bedelleri daha pahalı oldu. Torba, torba oyları verdiniz, 'Üçlü olsun, güçlü olsun' dediniz, sorunlarınızın hangisi çözüldü? Bana söyleyin. Şuradaki banliyö raylı sistem de benim 2009'daki projem" dedi.
'YENİLMEYİ HAZMEDİN'
Aday olduğu 2009 yılında hiçbir rakip hakkında ağzını açmadığını kaydeden Yavaş, "2014'te aday oldum. Hatırlayın, benim hakkımda neler yazdılar, ne haberler yaptılar. Şimdi yine yapmaya başladılar. Çocuk istismarından yargılanan bir suç makinesini, beni dolandırdığı için 6,5 yıl hapis yemesine rağmen bizi suçlu yapmaya çalıştılar, iftiralar atmaya başladılar. Bunlar mahkeme kararına inanmadan bilerek bu iftiraları atıyorlar. 2- 3 ay önce bunlar bir gazetede yayımlandı. Benim avukatım o gazetelere gitti, bu şahsın Mansur Yavaş'a sahte senedi kendisinin verdiğini, bundan 6,5 yıl hapis kararı aldığı mahkeme kararını gönderdi. 3 ay seslerini çıkarmadılar; ama baktılar ki fark yüzde 15'i geçti, birdenbire bunlar sunulmaya başlandı. Bari yenilmeyi hazmedin" diye konuştu.
'ANKARA'YI ELDE TUTAMAYACAKSINIZ'
Kirli siyaset yapmayacaklarını dile getiren Mansur Yavaş, "Ben size sorayım. İnternette görüyorsunuz; konuşacak olsam rakibim hakkında malzeme mi yok? Dağlar kadar var. Arkanıza bir tane suçluyu alıp, iftira atmayın. Bunların hiçbiri korkutmaz. İstediğiniz tuzağı kurun, dimdik karşınızdayız. Sizden korkmuyoruz. Artık bu tür provokasyonlarla Ankara'yı elde tutamayacaksınız. Ankara'nın parasını boşa harcamanıza müsaade etmeyeceğiz. Göreceksiniz en az yüzde 15 fark ile halk onları sandığa gömecek" dedi.

Selen YALAZ- Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)

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Mansur Yavaş: Adaylık kesinleşince dava açıyorlar (3)Mansur Yavaş: Adaylık kesinleşince dava açıyorlar (3)Mansur Yavaş: Adaylık kesinleşince dava açıyorlar (3)Mansur Yavaş: Adaylık kesinleşince dava açıyorlar (3)

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