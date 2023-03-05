HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Mansur Yavaş cephesinde 'ayrışma' rahatsızlığı! Ankara'da dengeler değişiyor iddiası: İYİ Parti'ye geçen CHP'li üyeler istifa ediyor

Mansur Yavaş cephesinde 'ayrışma' rahatsızlığı! Ankara'da dengeler değişiyor iddiası: İYİ Parti'ye geçen CHP'li üyeler istifa ediyor

05.03.2023 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere 2,5 ay kala İYİ Parti'nin 6'lı masadan ayrılması Ankara'da dengeleri değiştirdi. Özellikle İYİ Parti-CHP arasında yaşanan ayrışma süreci belediye meclislerine de yansımaya başladı. "İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Meclisinde grup kurabilmesi için İYİ Parti'ye geçen CHP'li üyelerin istifa ettikleri belirtilirken, Mansur Yavaş'ın bu durumdan rahatsız olduğu iddia edildi.

Mansur Yavaş cephesinde 'ayrışma' rahatsızlığı! Ankara'da dengeler değişiyor iddiası: İYİ Parti'ye geçen CHP'li üyeler istifa ediyor

Seçimlere 2,5 ay kala İYİ Parti'nin 6'lı masadan ayrılması Ankara'da dengeleri değiştirdi. Özellikle İYİ Parti-CHP arasında yaşanan ayrışma süreci belediye meclislerine de yansımaya başladı. İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Meclisinde grup kurabilmesi için İYİ Parti'ye geçen CHP'li üyelerin istifa ettikleri belirtilirken, Mansur Yavaş'ın bu durumdan rahatsız olduğu iddia edildi.

ANKARA'DA DENGELER DEĞİŞİYOR

İYİ Parti'nin 6'lı masadan çok sert açıklamalarla ayrılması, siyaset gündemine adeta bomba gibi düştü. 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere 2,5 kala İYİ Parti-CHP arasında yaşanan ayrışma, muhalefet cephesinde tüm planları altüst ederken; belediye meclislerinde de yeni bir krizin kapısı açılmış oldu.

ABB1

PEŞ PEŞE İSTİFA EDİYORLAR

Edinilen bilgilere göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinde grup kurabilmeleri için yerel seçimlerden sonra İYİ Parti’ye geçen CHP’li üyeler partilerine dönmek üzere İYİ Parti'den istifa etmeye başladı.

ABB

Söz konusu gelişmeyi gazeteci Murat Yetkin duyururken; Habertürk Editörü Mahir Kılıç da yaşanan süreçle ilgili canlı yayında dikkat çeken bilgiler paylaştı.

'MANSUR YAVAŞ DURUMDAN RAHATSIZ' İDDİASI

Söz konusu istifaların Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bilgisi olmadan gerçekleştiği ve bu durumdan Yavaş'ın rahatsız olduğu belirtildi. İstifalar, Yavaş'ı kent yönetiminde zor durumda bırakan bir hamle olarak yorumlandı.

YAVAS

AKŞENER İLE GÖRÜŞECEKLERDİ

Akşener’in çağrısına olumlu karşılık vermeyen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın Meral Akşener’in ziyaret etmesi bekleniyordu. Ancak dün yaşanan gelişmeler sonrası İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu’dan “Ne bizim böyle bir talebimiz olmuştur, ne de kıymetli belediye başkanlarının bizden böyle bir talebi olmuştur” açıklaması gelmişti.

GFGFD

CHP: "ADAY OLARAK KILIÇDAROĞLU’NU GÖRMEK İSTEDİKLERİNİ İLETECEKLER"

CHP Genel Merkezi ise basına “Büyükşehir Belediye Başkanlarımız bu görüşmede 'iradelerinin Sayın Genel Başkanımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istediklerini iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler” açıklamasını yapmıştı.

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında adaylığını açıkladı! Reklam arasında sürpriz görüşme

Canlı yayında adaylığını açıkladı! Reklam arasında sürpriz görüşme

 Naci Görür'den deprem ve seçim mesajı: O partilere asla oy vermeyin

Naci Görür'den deprem ve seçim mesajı: O partilere asla oy vermeyin

 Uğur Dündar izin istedi, Muharrem İnce o soru üzerine rest çekti!

Uğur Dündar izin istedi, Muharrem İnce o soru üzerine rest çekti!

 Özgür Demirtaş'tan 'adaylık' açıklaması!

Özgür Demirtaş'tan 'adaylık' açıklaması!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında adaylığını açıkladı! Reklam arasında sürpriz görüşmeCanlı yayında adaylığını açıkladı! Reklam arasında sürpriz görüşme
Akşener'in çıkışı sonrasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan videolu mesaj!Akşener'in çıkışı sonrasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan videolu mesaj!
AK Parti'nin önemli ismi, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdiAK Parti'nin önemli ismi, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ankara CHP İYİ Parti

En Çok Okunan Haberler

Ümit Özdağ duyurdu: Muharrem İnce ittifaktan ayrıldı!

Ümit Özdağ duyurdu: Muharrem İnce ittifaktan ayrıldı!

AK Parti'den İYİ Parti'ye geçmişti! Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken sözler!

AK Parti'den İYİ Parti'ye geçmişti! Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken sözler!

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Sevda Aktolga’nın son hali ağızları açık bıraktı! Gören aynı şeyi söyledi

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Sevda Aktolga’nın son hali ağızları açık bıraktı! Gören aynı şeyi söyledi

Kurtlar Vadisi’nin Laz Ziya’sı İstemi Betil'in kızı güzelliğiyle büyüledi!

Kurtlar Vadisi’nin Laz Ziya’sı İstemi Betil'in kızı güzelliğiyle büyüledi!

Önce istifa etti sonra geri geldi!

Önce istifa etti sonra geri geldi!

Özgür Demirtaş'tan 'adaylık' açıklaması!

Özgür Demirtaş'tan 'adaylık' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.