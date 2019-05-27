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Mansur Yavaş, makam aracındaki çakar lambayı söktürdü

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2019 17:21 | Son Güncelleme

ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nde, Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın makamı aracı ile 21 özel kalem aracının çakar lambaları söküldü.

Mansur Yavaş, makam aracındaki çakar lambayı söktürdü

Selen YALAZ- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nde, Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın makamı aracı ile 21 özel kalem aracının çakar lambaları söküldü.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye, EGO, ASKİ ve bağlı şirketlerin bünyelerinde kullanılan makam ve hizmet araçlarına mevzuata aykırı monte edilen ışıklı ve sesli tüm uyarı sistemlerinin sökülmesi talimatını verdi. Bunun üzerine belediye görevlileri, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık binası önünde bulunan 22 araçta çalışma başlattı. Başkan Yavaş'ın makam aracı ile 21 özel kalem aracında bulunan çakar lambalar, görevliler tarafından söküldü.
Belediye ve bağlı şirketlerde kullanılan diğer araçlardaki mevzuata aykırı çakar lambaların da söküleceği bildirildi. Başkan Yavaş'ın, belediyede itfaiye ve zabıta araçları dışında hiçbir araçta çakar lamba olmayacağı talimatı verdiği öğrenildi.

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Mansur Yavaş, makam aracındaki çakar lambayı söktürdüMansur Yavaş, makam aracındaki çakar lambayı söktürdüMansur Yavaş, makam aracındaki çakar lambayı söktürdüMansur Yavaş, makam aracındaki çakar lambayı söktürdü

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