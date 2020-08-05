Mantar bulutu nedir, neden olur? Beyrut patlamasının ardından ortaya çıkan mantar bulutu ne anlama gelmektedir?

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan patlamanın ardından merak edilenlerden birisi de bir vatandaşın, patlama anını ve sonrasını video ile kaydetmesi oldu. Kaydedilen patlama görüntülerinde orataya çıkan mantar bulutunun ne olduğu merak konusu oldu. Mantar bulutu Nükleer ve atomik patlamalar sonucunda ortaya çıkan ısıdan kaynaklı mantar bulutu ortaya çıkıyor. Beyrut'taki patlamanın ardından ortaya çıkan mantar bulutu ne demek? Mantar bulutunun anlamı nedir? İşte detaylar...

MANTAR BULUTU NEDİR, NEDEN OLUR?

Lübnan'da hava limanı yakınlarında meydana gelen patlamanın ardından Beyrut'ta yaşayanlar büyük bir korku içinde patlamaya odaklandı. Uzun zamandır terör haberleriyle gündeme gelmeyen Beyrut'ta patlamanın sebebinin ne olacağı konuşulmaya başlandı. Özellikle patlama sonrası ortaya çıkan mantar bulutu ile birlikte, patlamanın sebebini öğrenmek isteyenler, mantar bulutunu nasıl oluşur, sebebi nedir gibi araştırmalar yapıyor. İşte bir şekilde araştırılan Lübnan'ın Başkenti'nde meydana gelen patlamada ortaya çıkan mantar bulutunun nedeni...