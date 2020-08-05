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Mantar bulutu nedir, neden olur? Beyrut patlamasının ardından ortaya çıkan mantar bulutu ne anlama gelmektedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2020 08:48 | Son Güncelleme

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan patlamanın ardından ortaya mantar bulutu çıktı. Beyrut Limanı'na yakın yerde gerçekleşen patlamanın sebebi şimdilik bilinmezken, patlamadan sonra ortaya çıkan mantar bulutu merak konusu oldu. Bir vatandaş patlamayı video ile paylaşmış ve oluşan mantar bulutunu görüntülemişti. Peki Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamanın ardından oluşan mantar bulutu nedir, ne anlama gelir?

Mantar bulutu nedir, neden olur? Beyrut patlamasının ardından ortaya çıkan mantar bulutu ne anlama gelmektedir?

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan patlamanın ardından merak edilenlerden birisi de bir vatandaşın, patlama anını ve sonrasını video ile kaydetmesi oldu. Kaydedilen patlama görüntülerinde orataya çıkan mantar bulutunun ne olduğu merak konusu oldu. Mantar bulutu Nükleer ve atomik patlamalar sonucunda ortaya çıkan ısıdan kaynaklı mantar bulutu ortaya çıkıyor. Beyrut'taki patlamanın ardından ortaya çıkan mantar bulutu ne demek? Mantar bulutunun anlamı nedir? İşte detaylar...

MANTAR BULUTU NEDİR, NEDEN OLUR?

Lübnan'da hava limanı yakınlarında meydana gelen patlamanın ardından Beyrut'ta yaşayanlar büyük bir korku içinde patlamaya odaklandı. Uzun zamandır terör haberleriyle gündeme gelmeyen Beyrut'ta patlamanın sebebinin ne olacağı konuşulmaya başlandı. Özellikle patlama sonrası ortaya çıkan mantar bulutu ile birlikte, patlamanın sebebini öğrenmek isteyenler, mantar bulutunu nasıl oluşur, sebebi nedir gibi araştırmalar yapıyor. İşte bir şekilde araştırılan Lübnan'ın Başkenti'nde meydana gelen patlamada ortaya çıkan mantar bulutunun nedeni...

MANTAR BULUTUNUN NASIL OLUŞUR, SEBEBİ NEDİR?

Bir bomba aniden ve çok hızlı bir miktarda patlarsa eğer yüksek bir ısı açığa çıkarır. Atomik ya da nikleer bombalarda, patlayan bombadaki yüksek ısı havayla temas eder ve etkileşir. Yüksek ısıda olan bombanın ısısı, serinleyen hava ile etkileşiminden dolayı yoğunlaşmasına neden olur. Dev ateş topu, havada hızla yükselen ve ardından çevreleyen hava tarafından hızla doldurulan bir vakum yaratarak son derece sıcaktır ve süreçte bir mantar bulutu oluşturur. Olayı doğrulayan ama yine de bir ihtimal olduğunu belirten Lübnan resmi haber ajansı, Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda yangın çıktığını duyurdu. Lübnan Sağlık Bakanı, çok sayıda yaralı ve büyük hasarın olduğunu belirtti.

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