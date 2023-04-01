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  4. Mardin'de yoldan çıkan araç takla attı: 1 ölü 3 yaralı

Mardin'de yoldan çıkan araç takla attı: 1 ölü 3 yaralı

01.04.2023 01:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Feci kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Mardin'de yoldan çıkan araç takla attı: 1 ölü 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Dargeçit ilçesine bağlı Temelli Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada sürücü ile otomobildeki Beytullah A.(17), F.O. (17) ve P.V. (17), yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Beytullah A., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)

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